LIDOM: Polémicas declaraciones de José Offerman por la Serie Titanes del Caribe en Nueva York (+ Video)

La Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana está disputando la Serie Titanes del Caribe entre Tigres del Licey vs Águilas Cibaeñas. Es un evento que no tiene relación para la temporada regular en LIDOM, pero si es una gran oportunidad para que la afición dominicana que hace vida en Nueva York vea de cerca su equipo y pueda apoyarlos y disfrutar del beisbol caribeño.

En esa línea de ideas, José Offerman manager de Tigres del Licey resta importancia a las dos derrotas sufridas contra Águilas Cibaeñas (ambas por blanqueadas) y declara de manera polémica las razones... "Estas dos blanqueadas no son parte del torneo. Como ya dije, mi intención es que cada uno de estos muchachos tengan la oportunidad de jugar en un estadio de Grandes Ligas. Mi deber es asegurarme de eso".

Y continuó... restando importancia a las derrotas a pesar del esfuerzo de su afición de conseguir boletos para verlos ganar... "No hay por qué preocuparse, yo no estoy jugando para ganar, sino para dar oportunidades. Para nosotros lo más importante es tener la inteligencia de no venir a un clima como este para perjudicarnos. Ellos han jugado mejor, pero queremos dar el mejor show posible. Esto es parte del juego".

Tigres del Licey perdió los dos primeros partidos de la Serie Titanes del Caribe que se está llevando en la ciudad de Nueva York en el Citi Field, sede de Mets de Nueva York de las Grandes Ligas. Tanto el Juego 1 como el 2 fueron derrotas por 3-0, hoy es el tercero de la Serie.