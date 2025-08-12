¿Ya no lo quieren? Miami Heat podría traspasar a Andrew Wiggins por este exigente precio

Suscríbete a nuestros canales

En un mercado de la NBA siempre en ebullición, una información ha encendido las alarmas en el ámbito de los traspasos: los Miami Heat habrían mostrado interés en traspasar a Andrew Wiggins a un precio muy alto en el cual buscan salir beneficiados de cualquier manera.

Heat exige un precio alto por Wiggins

Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones revelan que las condiciones establecidas por la gerencia de Miami son tan ambiciosas como su conocida "Cultura Heat". La franquicia de Florida estaría dispuesta a mover a esta figura, pero solo si a cambio recibe un paquete que incluya un jugador de impacto inmediato y una selección de primera ronda del draft con fecha límite antes de 2028.

Esta postura subraya una vez más la filosofía inquebrantable de la organización liderada por Pat Riley: siempre buscan el movimiento que les acerque de manera tangible y directa a la lucha por el campeonato.

La idea de traspasar a Wiggins se trata maniobra calculada para fortalecer un equipo que ha sido un contendiente constante en las últimas temporadas. La presencia de Wiggins ha sido notable, aunque el equipo de Florida podrían estar abiertos a explorar nuevos jugadores pero que ofrezcan un resultado rápido.

Andrew Wiggins, de 30 años, se ha reinventado en el Heat pasando de ser un anotador solitario a una pieza clave en un equipo campeón. Su rol como "3 and D" de élite, sumado a su habilidad para atacar el aro y su atletismo, lo hacen un jugador versátil que podría tener un mayor impacto en el Heat si logra mantenerse al servicio de este equipo.

Buscan salir ganando en el traspaso

La exigencia de un “jugador de impacto inmediato” por parte de los Heat no es un simple capricho, sino un reflejo de su urgencia por ganar. El equipo no está buscando proyectos a largo plazo, sino un compañero que pueda entrar en la rotación y contribuir a un nivel alto desde el primer día.

Esto implica que la gerencia de Miami no se conformaría con jugadores de rol o promesas para entregar a Wiggins. Buscan un jugador consolidado, capaz de marcar la diferencia en los partidos decisivos. Este tipo de jugador podría ser la pieza que termine de equilibrar la balanza en la Conferencia Este.