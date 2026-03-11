Stephen Curry sin fecha de regreso

Suscríbete a nuestros canales

La crisis de lesiones en los Golden State Warriors se agudiza. Según información confirmada por fuentes cercanas al equipo al equipo de redacción de este medio y al periodista Anthony Slater, la estrella absoluta de la franquicia, Stephen Curry, permanecerá fuera de las canchas por un periodo adicional de 10 días debido a la persistencia de las molestias en su rodilla.

Un receso prolongado en el calendario

Esta extensión en el tiempo de recuperación implica que el base estelar se perderá cinco encuentros adicionales en el calendario regular. Con esta baja, el contador de ausencias consecutivas de Curry alcanzará la preocupante cifra de 20 partidos.

La ausencia del dos veces MVP ha sido un lastre significativo para las aspiraciones de Golden State en una Conferencia Oeste extremadamente competitiva. Sin su director de orquesta, el esquema ofensivo del equipo ha sufrido para encontrar fluidez, obligando al resto de la plantilla a asumir responsabilidades que, en el sistema de Steve Kerr, recaen casi exclusivamente sobre los hombros de Curry.

Progreso gradual: El camino hacia la vuelta

A pesar de la mala noticia, existe un rayo de esperanza. Las fuentes indican que Curry ya ha comenzado a realizar trabajos específicos sobre la pista, una señal positiva que indica que la inflamación en la rodilla está cediendo bajo el tratamiento médico.

El plan de trabajo establecido por el cuerpo técnico y el equipo médico es claro:

Fase Actual: Reintroducción de carga física ligera y ejercicios de mecánica de tiro.

Objetivo Inmediato: Intensificar gradualmente la carga de los entrenamientos durante los próximos 10 días.

Meta Final: Lograr una reincorporación sin riesgos de recaída, priorizando la salud a largo plazo del jugador de cara a la recta final de la temporada.

El impacto en los Warriors

La gerencia de los Golden State Warriors ha mantenido una postura de cautela extrema. Con la mirada puesta en los Play-offs, el equipo no tiene intención de apresurar el regreso de su máxima figura. "No es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo", han comentado desde el interior de la organización, subrayando que la prioridad es que Curry llegue al 100% a la postemporada.