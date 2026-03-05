Gerente de Golden State Warriors alarma con el futuro del equipo post Curry

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del deporte profesional, pocas franquicias han definido una era tan profundamente como los Golden State Warriors de la última década. Ante la inevitable naturaleza del paso del tiempo, el Gerente General del equipo, Mike Dunleavy Jr., ha compartido una visión honesta y pragmática sobre el horizonte de la organización, marcada por el respeto a su legado y la ambición por lo que está por venir.

Un legado difícil de imaginar sin sus protagonistas

La identidad de los Warriors ha estado ligada intrínsecamente a tres figuras pilares: el talento generacional de Stephen Curry, la inteligencia defensiva y el liderazgo visceral de Draymond Green, y la dirección táctica de Steve Kerr. Reconocer que esta etapa llegará a su fin es un ejercicio emocional tanto para la gerencia como para la base de aficionados.

"Deseamos ver lo que viene después, pero al mismo tiempo, la idea de un futuro sin un Steph Curry, un Draymond Green o un Steve Kerr no es divertida ni emocionante", confesó Dunleavy Jr. en sus recientes declaraciones.

El ejecutivo reconoció que el día en que estos referentes den un paso al costado, la atmósfera en el Chase Center será irremediablemente distinta. "Habrá emociones sin Steph anotando, sin Draymond haciendo excelentes jugadas defensivas y sin Steve al costado de la cancha", añadió, validando el sentimiento de una afición que ha visto en ellos la personificación de una dinastía dorada.

Optimismo y compromiso con la excelencia

A pesar de la nostalgia que conlleva la reflexión, el mensaje de la gerencia es contundente: el futuro de los Warriors no se construye sobre el miedo a la reconstrucción, sino sobre la planificación estratégica. Dunleavy Jr. enfatizó que la filosofía de la franquicia sigue orientada a la competitividad de élite.

"Uno mira el futuro con optimismo. Seguiremos tomando las mejores decisiones en cuanto a los movimientos y tendremos un equipo realmente bueno, competitivo y que brinde emociones. Simplemente será diferente", aseguró Dunleavy Jr.

Esta declaración subraya la transición hacia una nueva fase donde la adaptabilidad será la clave. La gerencia no busca reemplazar figuras irrepetibles, sino diseñar un ecosistema deportivo capaz de sostener el estándar de éxito que los Warriors han establecido desde 2015.