Reconocido árbitro de la Euroliga es detenido por presunta pertenencia con banda criminal

En el mismo día de los escándalos de Terry Rozier y Chauncey Billups, se ha dado a conocer otro acontecimiento extradeportivo lamentable para el baloncesto. Este jueves 23 de octubre, las autoridades arrestaron a Uros Nikolic, árbitro serbio de la Euroliga después de que encontraran en su apartamento unos 250.000 de euros, además de lingotes de oro y relojes de lujo.

Este descubrimiento ha levantado una gran alarma, ya que el monto de dinero y los objetos encontrados apuntan a actividades ilegales, aunque el motivo exacto de su detención se debe a un presunto vínculo con la con una organización llamada Vracarci, e incluso formar parte activa dando soporte económico a la banda, de acuerdo con la información de la la televisión nacional serbia, RTS.

Con esta detención, la Federación Serbia de Baloncesto ha decidido al colegiado de forma indefinida de todo accionar en los tabloncillos mientras avanzan con la investigación. La alta cifra de dinero y las joyas fueron halladas en su domicilio en Serbia, siendo un registro que mancharía por completo su trayectoria como árbitro en los tabloncillos, donde ha dirigido dos Final Four de la Euroliga, incluyendo partidos del Real Madrid.

Árbitro de la Euroliga es detenido por presunta permanencia criminal

Las autoridades serbias no tardaron en vincular al árbitro con el clan de Vračar, una peligrosa organización criminal con base en Belgrado, conocida por su implicación en una amplia gama de delitos graves, como asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas.

Además de la suspensión de la Federación Serbia, la Euroliga ha emitido un comunicado en el que indica que Nikolić ha sido apartado de toda clase de actividades como juez hasta que concluyan las averiguaciones locales y la revisión interna. Se cree que el árbitro podría haber estado actuando como "financista" de este mencionado clan, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones en su contra.