Venezolanos en Brasil: Lo que deben saber sobre el documento de viaje antes de regresar

El mecanismo consular busca garantizar un retorno seguro y organizado de los venezolanos que enfrentan problemas documentales.

Por Jessica Molero Gómez
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 07:21 pm
salvoconducto venezolano en brasil
Foto: Cortesía
La embajada de Venezuela en Brasil confirmó que los ciudadanos que necesiten regresar al país y no cuenten con un pasaporte válido pueden solicitar un documento de viaje, dicho trámite consular permite cumplir con los requisitos migratorios exigidos por las autoridades aeroportuarias y facilita el embarque hacia la República Bolivariana de Venezuela.

Casos que requieren el documento

El documento de viaje está dirigido a venezolanos que:

  • Han extraviado su pasaporte.
  • Han sido víctimas de robo.
  • Poseen un pasaporte vencido o deteriorado.
  • No pueden renovar su pasaporte a corto plazo.

Aunque no reemplaza el pasaporte, funciona como un salvoconducto temporal para viajar directamente a Venezuela.

Cómo iniciar el trámite

Los interesados deben enviar un correo electrónico a enví[email protected] con al menos siete días hábiles de anticipación. En el asunto se debe indicar “documento de viaje” y adjuntar los documentos requeridos para que la embajada pueda procesar la solicitud de manera eficiente.

Recaudos necesarios

  • Copia de la cédula de identidad venezolana, o acta de nacimiento para menores sin cédula.
  • Copia del pasaporte; si no se dispone, incluir denuncia policial por extravío, hurto o robo.
  • Copia del pasaje aéreo con destino final a Venezuela.
  • Fotografía reciente tipo carnet, a color, con fondo claro y sin lentes.
  • Comprobante del pago del arancel consular equivalente a US$60, ajustado según la tasa de cambio del día.

El documento de viaje puede entregarse de forma digital con firma electrónica verificable o retirarse de manera presencial en la embajada en Brasilia. Se recomienda que los vuelos tengan destino directo a Venezuela, ya que este documento no permite migración en terceros países, por lo que se aconseja confirmar previamente con la aerolínea en caso de escalas.

Las más leídas

