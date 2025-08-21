Venezolanos en Brasil: Lo que deben saber sobre el documento de viaje antes de regresar

Suscríbete a nuestros canales

La embajada de Venezuela en Brasil confirmó que los ciudadanos que necesiten regresar al país y no cuenten con un pasaporte válido pueden solicitar un documento de viaje, dicho trámite consular permite cumplir con los requisitos migratorios exigidos por las autoridades aeroportuarias y facilita el embarque hacia la República Bolivariana de Venezuela.

Casos que requieren el documento

El documento de viaje está dirigido a venezolanos que:

Han extraviado su pasaporte.

Han sido víctimas de robo.

Poseen un pasaporte vencido o deteriorado.

No pueden renovar su pasaporte a corto plazo.

Aunque no reemplaza el pasaporte, funciona como un salvoconducto temporal para viajar directamente a Venezuela.

Cómo iniciar el trámite

Los interesados deben enviar un correo electrónico a enví[email protected] con al menos siete días hábiles de anticipación. En el asunto se debe indicar “documento de viaje” y adjuntar los documentos requeridos para que la embajada pueda procesar la solicitud de manera eficiente.

Recaudos necesarios

Copia de la cédula de identidad venezolana, o acta de nacimiento para menores sin cédula.

Copia del pasaporte; si no se dispone, incluir denuncia policial por extravío, hurto o robo.

Copia del pasaje aéreo con destino final a Venezuela.

Fotografía reciente tipo carnet, a color, con fondo claro y sin lentes.

Comprobante del pago del arancel consular equivalente a US$60, ajustado según la tasa de cambio del día.

El documento de viaje puede entregarse de forma digital con firma electrónica verificable o retirarse de manera presencial en la embajada en Brasilia. Se recomienda que los vuelos tengan destino directo a Venezuela, ya que este documento no permite migración en terceros países, por lo que se aconseja confirmar previamente con la aerolínea en caso de escalas.