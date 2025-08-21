Play by Play

ATH 8
MIN 3


TEX 4
KC 6


MIL 4
CHC 1


LAD 9
COL 5


NYM 3
WSH 9


SF 4
SD 8


HOU 7
BAL 2
B: 2
S: 1
O: 0
BOS 2
NYY 3
B: 0
S: 0
O: 0
STL 6
TB 3
B: 1
S: 3
O: 1

BOS
68-59 (.535)
2
Alta 6th 0 out
3

NYY
69-57 (.548)
Ceddanne Rafaela

AL BATE

Ceddanne Rafaela (CF)
2 - 0
Camilo Doval

LANZA

Camilo Doval
0.0 IP, 0 CL, 0 K, 0 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 1 0 0 1 - - - 2 4 1
0 1 0 1 1 - - - 3 6 3
Entradas BOS NYY
Ben Rice batea jonrón (20) con elevado entre los jardines derecho y central. 1 1
Paul Goldschmidt pega sencillo con rodado a jardinero central Ceddanne Rafaela. Jazz Chisholm Jr. anota. 1 2
Nathaniel Lowe out con elevado de sacrificio a jardinero central Trent Grisham. Roman Anthony anota. 2 2
Jazz Chisholm Jr. pega sencillo con elevado a jardinero central Ceddanne Rafaela, desviada por campo corto Trevor Story. Aaron Judge anota Ben Rice a 3ra. 2 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Anthony RF 2-0 1 0 0 .280
A. Bregman 3B 2-2 0 0 0 .303
J. Duran LF 3-1 0 0 0 .262
T. Story SS 2-0 0 0 0 .258
N. Lowe 1B 2-0 0 0 1 .215
M. Yoshida DH 3-1 0 0 0 .239
C. Rafaela CF 2-0 1 0 0 .251
D. Hamilton 2B 1-0 0 0 0 .173
C. Narváez C 1-0 0 0 0 .244




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Lucas Giolito 4.2 3 5 4 97-60 3.72
Justin Wilson 0.1 0 1 1 21-8 2.79
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 3-0 0 0 0 .247
A. Judge DH 2-0 1 0 0 .329
C. Bellinger LF 2-1 0 0 0 .273
G. Stanton RF 2-0 0 0 0 .307
B. Rice C 2-1 1 1 1 .241
J. Chisholm Jr. 2B 3-2 1 0 1 .240
P. Goldschmidt 1B 2-2 0 0 1 .282
R. McMahon 3B 3-0 0 0 0 .219
A. Volpe SS 2-0 0 0 0 .212




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Luis Gil 5.0 1 4 3 93-52 4.26
Camilo Doval 0.0 0 0 0 0-0 3.52

Boston
NY Yankees
4 H 6
0 HR 1
6 TB 9
7 DEB 8

Boston
NY Yankees
5 K 3
68 ST 52
6 H 4
5 BB 5
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 74 54 .578 - L1
Yankees 69 57 .548 4.0 W5
Red Sox 68 59 .535 5.5 L3
Rays 61 66 .480 12.5 L3
Orioles 59 67 .468 14.0 W3
Probabilidad de ganar
66.7 %
6 parte alta
(B:0 S:0 O:0)

Boston 2 - 3 NY Yankees
Cambio de Lanzador: Camilo Doval reemplaza a Luis Gil.
Datos del encuentro
Estadio: Yankee Stadium
Localidad: Bronx, New York
El clima: Cloudy, 69 ºF
Capacidad: 47.309
Árbitros:
Home Plate: Alfonso Márquez
1era base: Lance Barrett
2da base: Carlos Torres
3era base: Charlie Ramos
Boston Red Sox
68-59 (.535)
2
Alta 6th
0 out
3
New York Yankees
69-57 (.548)
