|Entradas
|BOS
|NYY
|2º
|Ben Rice batea jonrón (20) con elevado entre los jardines derecho y central.
|1
|1
|4º
|Paul Goldschmidt pega sencillo con rodado a jardinero central Ceddanne Rafaela. Jazz Chisholm Jr. anota.
|1
|2
|5º
|Nathaniel Lowe out con elevado de sacrificio a jardinero central Trent Grisham. Roman Anthony anota.
|2
|2
|5º
|Jazz Chisholm Jr. pega sencillo con elevado a jardinero central Ceddanne Rafaela, desviada por campo corto Trevor Story. Aaron Judge anota Ben Rice a 3ra.
|2
|3
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Anthony RF
|2-0
|1
|0
|0
|.280
|A. Bregman 3B
|2-2
|0
|0
|0
|.303
|J. Duran LF
|3-1
|0
|0
|0
|.262
|T. Story SS
|2-0
|0
|0
|0
|.258
|N. Lowe 1B
|2-0
|0
|0
|1
|.215
|M. Yoshida DH
|3-1
|0
|0
|0
|.239
|C. Rafaela CF
|2-0
|1
|0
|0
|.251
|D. Hamilton 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.173
|C. Narváez C
|1-0
|0
|0
|0
|.244
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Lucas Giolito
|4.2
|3
|5
|4
|97-60
|3.72
|Justin Wilson
|0.1
|0
|1
|1
|21-8
|2.79
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|3-0
|0
|0
|0
|.247
|A. Judge DH
|2-0
|1
|0
|0
|.329
|C. Bellinger LF
|2-1
|0
|0
|0
|.273
|G. Stanton RF
|2-0
|0
|0
|0
|.307
|B. Rice C
|2-1
|1
|1
|1
|.241
|J. Chisholm Jr. 2B
|3-2
|1
|0
|1
|.240
|P. Goldschmidt 1B
|2-2
|0
|0
|1
|.282
|R. McMahon 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.219
|A. Volpe SS
|2-0
|0
|0
|0
|.212
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Luis Gil
|5.0
|1
|4
|3
|93-52
|4.26
|Camilo Doval
|0.0
|0
|0
|0
|0-0
|3.52
Boston
NY Yankees
|4
|H
|6
|0
|HR
|1
|6
|TB
|9
|7
|DEB
|8
Boston
NY Yankees
|5
|K
|3
|68
|ST
|52
|6
|H
|4
|5
|BB
|5
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Red Sox
|0
|1
|0
|0
|1
|-
|-
|-
|2
|4
|1
|Yankees
|0
|1
|0
|1
|1
|-
|-
|-
|3
|6
|3
|Entradas
|BOS
|NYY
|baja
|2º
|Ben Rice batea jonrón (20) con elevado entre los jardines derecho y central.
|1
|1
|baja
|4º
|Paul Goldschmidt pega sencillo con rodado a jardinero central Ceddanne Rafaela. Jazz Chisholm Jr. anota.
|1
|2
|alta
|5º
|Nathaniel Lowe out con elevado de sacrificio a jardinero central Trent Grisham. Roman Anthony anota.
|2
|2
|baja
|5º
|Jazz Chisholm Jr. pega sencillo con elevado a jardinero central Ceddanne Rafaela, desviada por campo corto Trevor Story. Aaron Judge anota Ben Rice a 3ra.
|2
|3
