Tramita tu acta de nacimiento desde casa, el nuevo método digital que facilita el proceso

Obtener el acta de nacimiento en Venezuela ya no implica hacer largas filas ni esperar horas en las oficinas del Registro Civil. Gracias a la plataforma en línea del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), los ciudadanos pueden realizar el trámite desde la comodidad de su hogar, asegurando rapidez, seguridad y validez legal del documento.

Solicitud en línea y sus beneficios

Cabe destacar, que la digitalización permite a venezolanos, tanto dentro como fuera del país, solicitar una copia certificada y legalizada del acta de nacimiento en pocos días. Este sistema elimina la necesidad de intermediarios, reduce errores administrativos y facilita el acceso a un documento esencial para diversos trámites legales, educativos y migratorios.

Para que la solicitud sea efectiva, el usuario debe seguir cuidadosamente los pasos establecidos por Saren:

Ingresar al portal y crear una cuenta si no se posee. Seleccionar “Registro Principal” y luego “Copias Certificadas” según el tipo de documento requerido. Completar los datos solicitados y adjuntar PDF de la cédula de identidad y del acta de nacimiento. Considerar el costo adicional en caso de solicitar legalización. Generar la orden de pago y cancelarla en un banco autorizado o mediante el portal del Banco de Venezuela.



El acta de nacimiento legalizada es un requisito clave para la Apostilla de La Haya, proceso que permite validar el documento para su uso en el extranjero. Además de su valor legal, certifica la identidad de la persona, su pertenencia a una familia y comunidad, y facilita trámites nacionales e internacionales.

Ante esto, Saren recomienda a los solicitantes revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de spam del correo electrónico, ya que allí se notificará el estado final del trámite. También es importante prestar atención a mensajes de error y mantener los datos personales actualizados para evitar retrasos o inconvenientes durante el proceso.

La digitalización del acta de nacimiento representa un avance significativo en la modernización de los servicios públicos venezolanos. Este procedimiento en línea permite realizar un trámite esencial de manera más eficiente, segura y confiable, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a un documento legalizado sin salir de casa y con plenas garantías.