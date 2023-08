Todo lo que debes sobre la entrevista de Green Card (+ Detalles)

La entrevista es el último paso para la solicitud de la tarjeta de residencia por matrimonio. Es fundamental tener una preparación completa para el encuentro, incluye: Documentos legales, comportamiento y las respuestas adecuadas hacia las autoridades estadounidenses.

Cabe destacar que la reunión se llevará a cabo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) o en su defecto, en el consulado o embajada de los Estados Unidos, más próximo al lugar donde aplicaste.

En esta entrevista, el gobierno estadounidense determina si el solicitante reúne las condiciones necesarias para convertirse en residente permanente. Además, se verifican los recaudos consignados. Habitualmente, ocurre de 7 a 15 meses, luego de formalizar la presentación.

Por lo general, tanto el solicitante como el patrocinador, suelen reunirse y presentarse en inglés. Cabe destacar que, el estatus migratorio influye en la entrevista, algunas personas no ameritan realizarla.

¿Puedo llevar un traductor si no domino el idioma?

Sí, debes presentarte junto a un traductor oficial, junto a su certificación por parte del gobierno estadounidense y realizar una declaración de privacidad. En caso de que el funcionario del USCIS, domine tu idioma natal, puede desarrollarla sin necesidad de un intérprete.

¿Puedo asistir acompañado(a) de familiares o amigos a la entrevista?

No es recomendable. Los asistentes suelen ser las autoridades estadounidenses, abogados y funcionarios del USCIS.

¿Puedo asistir con mi cónyuge a la entrevista de Green Card?

Si la solicitud de tarjeta verde es por matrimonio, deben asistir ambos. El funcionario puede entrevistarlos por separado o juntos. Puede ser necesaria un segundo encuentro, dependiendo de las observaciones de las autoridades. Los encargados de este tipo de solicitud son funcionarios de la Unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

¿Qué documentos debo presentar en la entrevista de Green Card?

Los documentos a consignar en la entrevista varían dependiendo de cada caso. A continuación, te detallamos la información:

Si te encuentras en los Estados Unidos y estás solicitando un cambio de estatus:

-Identificación legal en los Estados Unidos (pasaporte o licencia de conducir)

-Copia simple del Aviso de Acción o Formulario I-845

-Copia de los siguientes formularios: I-130, I-130A, I-864, I-131, I-765, I-944

-Pasaporte

-Documentos de viaje, si en dado caso solicitó un permiso de viaje antes o después de la entrevista

-Copias de los documentos de apoyo presentados en la solicitud (certificados de nacimiento, de matrimonio, defunción, etc)

-El formulario I-693, junto al informe médico

-Si la solicitud de la tarjeta es por empleo, debes presentar una carta de tu empleador donde indique la continuidad de tus labores

-Copias de los documentos originales que validen tu matrimonio, si la solicitud está relacionada. Además, son necesarios otros, tales como: Certificado de nacimientos de los hijos, estados de cuenta de ambos, estados de arrendamiento o hipoteca en conjunto, estados de cuentas, estados de tarjetas de créditos, etc

Si te encuentras en el extranjero y estás realizando la solicitud mediante el trámite consular:

En el momento de la entrevista, debes presentar:

-Identificación legal en los Estados Unidos (pasaporte o licencia de conducir)

-Copa de aviso de la cita de la entrevista DS-260 (formulario I-797C)

-Copias de los formularios presentados anteriormente: : I-130, I-130A, I-864, DS-261, DS5540

-Pasaporte

-Documentos de viajes, si te desplazaste fuera de los Estados Unidos, antes o después de la solicitud

-El formulario I-693, junto al informe médico que valida tu estado de salud

-Carta del empleador con un membrete, en el cual solicita la continuidad de tus labores

-Copias de los documentos que avalen la unión matrimonial

Consejos adicionales

En este tipo de entrevista se valora la honestidad y la congruencia de tus respuestas. Es importante que tu vestimenta sea adecuada. Se valora, adicionalmente, la puntualidad. Es recomendable que organices tus documentos, así será más fácil consignarlos en el momento requerido.

Responde con total sinceridad y seguridad las preguntas que te realice el funcionario sobre tu vida conyugal.