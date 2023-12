Migrantes pendiente: Colombia extiende vigencia del documento de trámite para el Permiso por Protección Temporal

Migración Colombia a través de la Resolución N° 4321 publicada en su sitio web, informó este viernes 29 de diciembre que extiende la vigencia del certificado de trámite del Permiso por Protección Temporal (PPT).

​El documento que será válido hasta el próximo 30 de junio de 2024, se puede utilizar para acceder a la oferta de servicios del Estado y de instituciones privadas, y permitirá permanecer, transportarse e ingresar y salir del territorio colombiano temporalmente.

Asimismo, el PPT es el único mecanismo existente para la regularización de migrantes venezolanos, por lo que con estas campañas buscan entregar el documento a las personas a las que ya le fue aprobado o a quienes hicieron el registro y aún esperan desde hace casi dos años.

"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 4278 de 2022, que adopta el formato de Certificación de Trámite del Permiso por Protección Temporal (PPT) como documento de identificación para los nacionales venezolanos dentro del territorio de la República de Colombia, y se dictan otras disposiciones, mediante la cual se extiende la vigencia de dicho documento hasta el 30 de junio de 2024, mientras se decide la solicitud del Permiso por Protección Temporal (PPT), previo cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 2016 de 2021 y la Resolución 971 de 2021", dice el texto íntegro de ente del país vecino.

Puede leer: Depositan segundo bono de este viernes 29 de diciembre en la billetera del sistema Patria (+Video)

Asimismo, Migración Colombia señaló que los ciudadanos que aún no sean residente podrán descargar el documento desde cualquier computador o teléfono celular con conexión a internet. El trámite no tiene ningún costo y no requiere intermediarios. no se deje engañar.

Puede leer: Seguro Social envía los primeros cheques con aumento por COLA de 2024

Según las cifras de Migración Colombia para febrero del 2023 se registraron 2.445.065 migrantes de Venezuela como parte del estatuto temporal de protección. De este flujo de migrantes el 52% lo constituyen mujeres (1.270.713) y 48% hombres (1.174.125).

Recordemos que en septiembre el Gobierno de Colombia realizó una jornada masiva en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Maicao para facilitarle el trámite a la gran cantidad de connacionales que salen de Venezuela debido a la crisis económica y política.