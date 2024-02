¡Pendiente de Patria! Se aproxima la entrega del bono de Carnavales Felices 2024

El Sistema Patria asigna múltiples compensaciones económicas, en aras de garantizar la protección social de los sectores priorizados de la población venezolana.

En este sentido, muchos usuarios se cuestionan sobre la entrega del Primer Bono Especial de febrero 2024 y la demora inusual que presenta actualmente.

El estipendio denominado “Carnavales Felices 2024”, es liberado durante el asueto del 12 al 13 de febrero. Sin embargo, no se ha emitido información oficial al respecto.

En el 2023, el presidente Nicolás Maduro, realizó la asignación en el marco de la celebración.

Este año, se espera que sea asignado en las próximas horas a través de la Plataforma Patria.

Por último, los beneficiarios son notificados vía mensaje de texto de los números 3532 ó 67373.

¿Cómo puedo cobrar los bonos de la Patria?

Los usuarios deben cumplir con una serie de pasos para cobrar los bonos de la Patria. Te brindamos una guía completa:

Accede al portal web de Patria con tu usuario y contraseña. Una vez en el Sistema, ubica el campo de “monedero” y seguidamente, pulsa la opción “retiro de fondos”. Ahora, selecciona el origen, monto y destino de los fondos. Dale click en “aceptar” y luego, en “continuar”. Finalmente, el Sistema te mostrará la transacción como exitosa y ¡listo!

¿Qué debo hacer si no me llegan los bonos de la Patria?

Si no te asignan los bonos de la Patria es probable que estés cometiendo algunos de los errores más comunes.

Es fundamental que mantengas activo tu perfil en la Plataforma, accediendo con frecuencia y respondiendo las encuestas de servicios, mercado, CLAP y otras.

Por otra parte, no cedas litros de gasolina subsidiada a terceros y chequea que sólo tengas asociado un número telefónico.