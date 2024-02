Carnavales con dinerito en mano: Sistema Patria libera un megabono este viernes

Recientemente, el Sistema Patria inició el pago del Bono "Corresponsabilidad y Formación" de febrero 2024.

De acuerdo a la publicación en la plataforma X, el monto es de 1.800 bolívares o 49,60 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto proveniente del número 3532 que reseña: “Monedero Patria: Crédito por Bs. 1.800 por concepto bono Corresponsabilidad y Formación (febrero de 2024)”.

Cabe destacar que, la entrega se efectuará de manera paulatina, gradual y escalonada.

El estipendio está dirigido para los trabajadores activos de la Administración Pública incluyendo:

Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC).

Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Presidencia.

Cancillería, entre otros.

Además, el monto puede ascender debido a las funciones desempeñadas por el funcionario y el cargo.

¿Cómo cobrar los bonos de febrero 2024 mediante el Sistema Patria?

Es fundamental que tengas a la mano un equipo móvil, tablet o un ordenador y seguir estos pasos:

Accede al portal web de Patria con tu usuario y contraseña. Una vez en el Sistema, ubica el campo de “monedero” y seguidamente, pulsa la opción “retiro de fondos”. Ahora, selecciona el origen, monto y destino de los fondos. Dale click en “aceptar” y luego, en “continuar”. Finalmente, el Sistema te mostrará la transacción como exitosa y ¡listo!

¿Qué debo hacer si no me llegan los bonos de la Patria?

Si no te asignan los bonos de la Patria es probable que no tengas activo tu perfil. Por ello, te recomendamos una serie de pasos que te detallamos:

-Accede a la Plataforma Patria.

-Responde las encuestas de servicios, mercado o CLAP.

-No cedas litros de gasolina subsidiada a terceros.

-Verifica que tengas cargado en el Sistema los integrantes del núcleo familiar.

-Asocia solo un número de teléfono.

-Chequea que tus datos estén ingresados correctamente incluyendo tu número telefónico.