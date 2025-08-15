Play by Play

SD
69-52 (.570)
1
Alta 4th 1 out
2

LAD
68-53 (.562)
Manny Machado

AL BATE

Manny Machado (3B)
2 - 0
Clayton Kershaw

LANZA

Clayton Kershaw
3.1 IP, 1 CL, 2 K, 45 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
En juego, out(s)
Four-Seam Fastball 89.7 MPH.
Rotación:2.319RPM
3
Bola mala
Splitter 82.2 MPH.
Rotación:1.374RPM
2
Strike cantado
Slider 85.4 MPH.
Rotación:2.411RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 88.5 MPH.
Rotación:2.229RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 1 0 - - - - - 1 1 0
0 0 2 - - - - - 2 3 0
Entradas SD LAD
Ramón Laureano batea jonrón (18) con elevado por el jardín izquierdo. 1 0
Shohei Ohtani batea rodado batea para out forzado, segunda base Jake Cronenworth a campo corto Xander Bogaerts. Michael Conforto anota Alex Freeland a 3ra. Miguel Rojas out en 2da. Shohei Ohtani a 1ra. 1 1
Mookie Betts out con elevado de sacrificio a jardinero central Jackson Merrill. Alex Freeland anota. 1 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 2-0 0 0 0 .265
L. Arraez 1B 2-0 0 0 0 .288
M. Machado 3B 2-0 0 0 0 .295
X. Bogaerts SS 1-0 0 0 0 .267
J. Merrill CF 1-0 0 0 0 .262
R. Laureano LF 1-1 1 1 1 .298
J. Iglesias DH 0-0 0 0 0 .233
J. Cronenworth 2B 1-0 0 0 0 .248
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .268




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Wandy Peralta 1.1 0 0 2 19-12 3.05
Randy Vásquez 1.2 2 3 2 33-21 4.03
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-0 0 0 1 .283
M. Betts SS 1-0 0 0 1 .244
W. Smith C 1-0 0 0 0 .311
F. Freeman 1B 1-0 0 0 0 .300
T. Hernández RF 1-0 0 0 0 .253
A. Pages CF 1-0 0 0 0 .277
M. Conforto LF 1-1 1 0 0 .189
A. Freeland 3B 1-1 1 0 0 .200
M. Rojas 2B 1-1 0 0 0 .247




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Clayton Kershaw 3.1 1 1 2 45-26 3.12

San Diego
LA Dodgers
1 H 3
1 HR 0
4 TB 3
1 DEB 0

San Diego
LA Dodgers
4 K 2
33 ST 26
3 H 1
0 BB 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Padres 69 52 .570 - W5
Dodgers 68 53 .562 1.0 L4
D-backs 60 62 .492 9.5 W3
Giants 59 62 .488 10.0 L5
Rockies 32 89 .264 37.0 L1
Probabilidad de ganar
62.9 %
4 parte alta
(B:2 S:1 O:1)

San Diego 1 - 2 LA Dodgers
Manny Machado batea elevado de out a jardinero derecho Teoscar Hernández.
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Clear, 72 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: John Tumpane
1era base: Brennan Miller
2da base: Jeremie Rehak
3era base: Chris Conroy
