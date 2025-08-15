|1
|Entradas
|SD
|LAD
|2º
|Ramón Laureano batea jonrón (18) con elevado por el jardín izquierdo.
|1
|0
|3º
|Shohei Ohtani batea rodado batea para out forzado, segunda base Jake Cronenworth a campo corto Xander Bogaerts. Michael Conforto anota Alex Freeland a 3ra. Miguel Rojas out en 2da. Shohei Ohtani a 1ra.
|1
|1
|3º
|Mookie Betts out con elevado de sacrificio a jardinero central Jackson Merrill. Alex Freeland anota.
|1
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|2-0
|0
|0
|0
|.265
|L. Arraez 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.288
|M. Machado 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.295
|X. Bogaerts SS
|1-0
|0
|0
|0
|.267
|J. Merrill CF
|1-0
|0
|0
|0
|.262
|R. Laureano LF
|1-1
|1
|1
|1
|.298
|J. Iglesias DH
|0-0
|0
|0
|0
|.233
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.248
|F. Fermin C
|1-0
|0
|0
|0
|.268
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Wandy Peralta
|1.1
|0
|0
|2
|19-12
|3.05
|Randy Vásquez
|1.2
|2
|3
|2
|33-21
|4.03
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|2-0
|0
|0
|1
|.283
|M. Betts SS
|1-0
|0
|0
|1
|.244
|W. Smith C
|1-0
|0
|0
|0
|.311
|F. Freeman 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.300
|T. Hernández RF
|1-0
|0
|0
|0
|.253
|A. Pages CF
|1-0
|0
|0
|0
|.277
|M. Conforto LF
|1-1
|1
|0
|0
|.189
|A. Freeland 3B
|1-1
|1
|0
|0
|.200
|M. Rojas 2B
|1-1
|0
|0
|0
|.247
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clayton Kershaw
|3.1
|1
|1
|2
|45-26
|3.12
|
San Diego
|
LA Dodgers
|1
|H
|3
|1
|HR
|0
|4
|TB
|3
|1
|DEB
|0
|
San Diego
|
LA Dodgers
|4
|K
|2
|33
|ST
|26
|3
|H
|1
|0
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|0
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|0
|Dodgers
|0
|0
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|0
|Entradas
|SD
|LAD
|alta
|2º
|Ramón Laureano batea jonrón (18) con elevado por el jardín izquierdo.
|1
|0
|baja
|3º
|Shohei Ohtani batea rodado batea para out forzado, segunda base Jake Cronenworth a campo corto Xander Bogaerts. Michael Conforto anota Alex Freeland a 3ra. Miguel Rojas out en 2da. Shohei Ohtani a 1ra.
|1
|1
|baja
|3º
|Mookie Betts out con elevado de sacrificio a jardinero central Jackson Merrill. Alex Freeland anota.
|1
|2
