¿Eres uno de los beneficiados? Estos son los bonos que asigna Patria durante Carnaval

El Sistema Patria fue creado en el año 2017 por el presidente Nicolás Maduro. La Plataforma atiende de manera mensual a millones de venezolanos, gracias a la asignación de compensaciones económicas que permiten mitigar el impacto de la economía en el país.

Los beneficiarios reciben subsidios que les permiten costear productos de la canasta básica, pagar servicios, realizar transferencias interbancarias, optar por el cupo de gasolina subsidiada y mucho más.

Desde el 12 al 17 de febrero el Sistema Patria libera los siguientes subsidios:

Bono Contra la Guerra Económica para trabajadores activos de la Administración Pública, jubilados y pensionados: 60, 25 y 55 dólares, respectivamente.

Primer Bono Especial de febrero: De 180 bolívares.

Segundo Bono Especial de febrero: De 180 bolívares.

Cultores Populares: De 1.800 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: De 6.120 bolívares.

Cuadrantes de Paz: 1.820 bolívares.

¿Cómo aceptar los bonos de la Patria de febrero 2024?

Es importante que mantengas activo tu perfil en la Plataforma Patria y así puedas ser uno de los beneficiados.

Además, te brindamos una guía detallada para que cobres los bonos en el Sistema:

Accede al portal web de Patria con tu usuario y contraseña.

Una vez en el Sistema, ubica el campo de “monedero” y seguidamente, pulsa la opción “retiro de fondos”.

Ahora, selecciona el origen, monto y destino de los fondos.

Dale click en “aceptar” y luego, en “continuar”.

Finalmente, el Sistema te mostrará la transacción como exitosa y ¡listo!

¿Qué debo hacer si no me llegan los bonos de la Patria?

Si no te asignan los bonos de la Patria es probable que estés cometiendo algunos de los errores más comunes. Inicialmente, es necesario que mantengas activo tu perfil en la Plataforma, accediendo con frecuencia y respondiendo las encuestas de servicios, mercado o CLAP.

Por otra parte, no cedas litros de gasolina subsidiada a terceros.

También, es fundamental verificar que tengas cargado en el Sistema los integrantes del núcleo familiar.

Finalmente, chequea que tus datos estén ingresados correctamente incluyendo tu número telefónico.