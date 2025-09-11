Inicia pago al personal del Ministerio de Educación, esto fue lo que cobraron

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles se confirmó que inició el pago al personal del Ministerio de Educación, esto fue lo que cobraron docentes, administrativos y obreros del ente educativo. Según la información publicada en el canal de Telegram “Pagos MPPE Oficial”, ya fue abonada la primera quincena del mes de septiembre directamente en las cuentas nómina de los trabajadores.

De esta manera, los educadores y demás empleados del sector comenzaron a recibir sus remuneraciones correspondientes, en un contexto donde el regreso a clases marca la agenda del sistema educativo venezolano.

El reporte señala que el pago incluyó la cancelación completa de la primera quincena, con los ajustes estipulados en la tabla salarial vigente del Ministerio de Educación. Aunque no se detallaron montos específicos, se indicó que los recursos están disponibles desde este miércoles en las cuentas asociadas a cada trabajador.

El abono corresponde tanto a docentes como al personal administrativo y obrero, quienes se suman a la planificación del año escolar que ya se encuentra en desarrollo. Asimismo, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, confirmó las fechas oficiales para el regreso a clases en Venezuela.

Según lo anunciado por el ministro, los estudiantes retomarán las actividades el 15 de septiembre, mientras que el personal administrativo ya se reincorporó a sus funciones desde el 8 de septiembre, en preparación para la llegada de los alumnos.

Otro de los puntos señalados por el ministro fue la extensión del calendario académico, y es que, el nuevo período contempla un mínimo de 200 días de clases, lo que permitirá cumplir con los contenidos programáticos, evaluaciones y actividades de cierre.