¡Entérate! Las multas que pagarán los ciudadanos que no se registraron en el Plan Borrón y Cuenta Nueva

El Ministerio para la Energía Eléctrica (MPPEE) habilitó el Plan Borrón y Cuenta Nueva destinado a los ciudadanos de varias entidades como: Lara, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo, Miranda, La Guaira y Distrito Capital.

En este sentido, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) exhortó a los suscriptores a registrarse en los stands y oficinas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Esto, en aras de garantizar el pago oportuno de las facturas del servicio eléctrico.

Luego, el pago mensual se efectuaría directamente en el sitio web de Corpoelec, mediante un proceso seguro, fácil y rápido.

Ahora bien, los ciudadanos que no realizaron el procedimiento, que finalizó el pasado 29 de febrero, tendrán que pagar multas por incumplimiento. La información fue suministrada por el gerente nacional de comercialización de Corpoelec, Alejandro Keleris. Por ello, te brindamos un listado detallado de los montos correspondientes:

Residencial social: 5,56 dólares.

Residencial general: 27,82 dólares.

Alto consumo: Más de 200 dólares.

Es importante mencionar que, la empresa eléctrica precisó que no extenderán la iniciativa.

“Te dimos una nueva oportunidad en Borrón y Cuenta Nueva. ¡Regístrate y no esperes al 29 de febrero para hacerlo, que no hay más prórroga!”, se lee en las publicaciones compartidas mediante las plataformas digitales oficiales de la compañía estatal.

¿Cuánto pagarán los usuarios registrados en el Plan Borrón y Cuenta Nueva?

Los usuarios que cumplieron a cabalidad con el proceso, sólo tendrán que pagar los montos relacionados con su consumo mensual, tales como:

Residencial social: 46,20 bolívares equivalente a 1.16 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Residencial general: 78,33 bolívares equivalente a 2,17 dólares.

Alto consumo: 156 bolívares equivalente a 4,34 dólares.

¿Cómo consulto mi deuda de Corpoelec 2024 desde Banesco?

