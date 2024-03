¿Qué fue de la vida de Adrián Solano? El peor esquiador del mundo (+Video)

En 2017 sorpresivamente muchos conocieron el nombre de Adrían Solano, un venezolano que participó en el Mundial de Esquí -en el mes de febrero- en Lahtiel, Finlandia. Lo curioso es que estuvo en el certamen sin nunca haber conocido la nieve, algo clave en este tipo de torneos, y ese detalle fue trascendental para que Solano, realmente, hiciera una actuación bastante por debajo de los estandares.

De 156 participantes fue el último y videos suyos por esos días, con constantes caídas en el hielo, recorrieron las redes durante horas y horas. Algunos para burlarse de quien el propio The New York Times le había dedicado el título como: “El peor esquiador del mundo”. Tras semejante actuación, Solano prometió luchar por un cupo en los Juegos Olímpicos de invierno, algo que no pudo cumplir y cada vez más se fue perdiendo su pista.

De las últimas noticias que se revelaron de Adrían, se conoció que estaba viviendo en 2018 desde México, con fuertes señalamientos en redes sociales de algunos que asumían que sus participaciones fueron patrocinadas por la administración de Nicolás Maduro, acusaciones que siempre él negó y respondía que sus ingresos vinieron de la mano de donaciones.

Hoy por hoy, poco se conoce de Solano y de su paradero. De un momento a otro dejó los reflectores en los medios de comunicación, que se ganó tras aquella triste participación en Finlandia.