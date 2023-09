Haley Van Voorhis rompe el esquema dentro fútbol americano de la NCAA

Se rompen los paradigmas en el fútbol americano masculino y en la Campeonato Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés), este sábado 23 de septiembre Haley Van Voorhis, se convirtió en la primera mujer no pateadora que juega al menos unos minutos en un partido a ese nivel.

Voorhis, una safety de la Universidad Shenandoah de la División III de la NCAA, contra Juniata College, la china entró en el primer cuarto del juego y registró una cobertura de presión al mariscal de campo contrario en tercera oportunidad y forzar la patada de despeja del rival.

Voorhis, pasó las últimas dos temporadas jugando en el equipo universitario junior. La nativa de Plains, Virginia, fue a la escuela secundaria en Christchurch y recibió la Mención de Honor de todo el estado en 2019. Su temporada senior fue cancelada debido a la pandemia de Covid-19.

La defensiva señaló durante una entrevista con ESPN en el año 2021 que no le importa que la señalen por jugar con los hombre en el fútbol americano, sobre todo en la posición en la que se desempeña. Explicó que pese a que le señalan que podría lastimarse por no estar físcamente al nivel masculino, explicó que no es ni la más baja ni liviana del equipo.

Voorhis también es miembro del equipo de atletismo de Shenandoah y corre carreras de velocidad.

Varias mujeres han jugado posiciones de patadas en el fútbol universitario. En 2003, Katie Hnida se convirtió en la primera mujer en anotar en un partido de fútbol americano de la División IA de la NCAA como pateadora en Nuevo México. Diecisiete años después, Sarah Fuller se convirtió en la primera mujer en anotar en un partido de fútbol Power 5 como pateadora en Vanderbilt.

En 2014, la defensa Shelby Osborne se convirtió en la primera mujer no pateadora en participar en un programa NAIA en la Universidad de Campbellsville. Sin embargo, ella no apareció en ningún juego.