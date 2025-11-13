Hasta cuándo son las inscripciones del Maratón CAF 2026 en Caracas

El Maratón CAF, que se realizará el 8 de febrero de 2026 en Caracas, ha presentado los colores de las camisetas para su décima edición. A menos de un mes del cierre de inscripciones, el número de corredores ya registrados supera el total de participantes de la edición 2025.

La camiseta oficial es nuevamente Adidas, en el modelo Adizero con tecnología Aeroready (que absorbe el sudor para mantener la piel seca).

Los corredores de 42K y 21K vestirán el color verde (Lucid Lemon) , que simboliza energía.

Los participantes de la distancia de 10K (que se corre por única vez en 2026) usarán el color azul (Team Royal Blue).

El Comité Organizador confirmó que los cupos para la distancia de 42K están agotados, lo que demuestra el entusiasmo por esta edición. Aunque aún quedan cupos para 21K y 10K, se espera que se agoten pronto, reseñó la nota de prensa del evento.

Cifras de participación

Hasta la fecha, se han registrado 7.493 corredores, dejando 2.507 cupos disponibles. De los inscritos, el 47% son mujeres.

Marisol Barrera, presidenta del Comité Organizador, expresó su entusiasmo por la creciente participación femenina, la cual ha subido del 28% en 2011 al 39% en 2025. El objetivo para este año es acercarse al 50-50.

Circuito y atletas

La décima edición contará con destacados atletas élite, tanto nacionales como internacionales. La ruta, que está medida y certificada por World Athletics y AIMS desde 2011, permite a los corredores del Maratón CAF sumar puntos para el Campeonato Mundial Abbot WMM Wanda Age Group 2025.

Durante el evento, también se presentó la medalla oficial, pieza conmemorativa de diez años de esfuerzo y pasión por el running.

Recorrido y logística

La partida tradicional será desde el Parque Sucre - Los Caobos.

Los atletas de 42K y 21K finalizarán en el mismo punto de partida (Los Caobos).

Los de 10K terminarán en la Avenida Páez de El Paraíso, con transporte de retorno a Los Caobos disponible para quienes lo hayan solicitado al inscribirse.

A lo largo del recorrido, habrá más de 20 puntos de hidratación con agua, geles y bebidas isotónicas.

Sostenibilidad y patrocinadores

Ángel Cárdenas, gerente de Infraestructura para el Desarrollo de CAF, resaltó el compromiso del Maratón con la sustentabilidad y su impacto regional. El evento ha mantenido por tres años consecutivos la más alta categoría en certificaciones del Council for Responsible Sports, buscando ser cada vez más amigable con el ambiente y socialmente responsable.

Mercantil y Nestlé son nuevamente patrocinantes oficiales, y Adidas es la marca oficial de las camisetas. Se esperan más de 60 puntos de animación a lo largo de la ruta.