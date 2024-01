¡Con todo! Carlos Sainz y su fuerte insulto al presidente español, Pedro Sanchez (+Video)

La polémica llegó a los predios de Carlos Sainz en medio de su participación en el rally de Dakar. Y es que al piloto le cazaron un insulto con dedicatoria especial, directo a las oficinas del ejecutivo español, con mención al presidente de su país, Pedro Sanchez.

El video donde se escucha el recado para el mandatario fue compartido en la red social de Tiktok por la cuenta 'Carburandotv' y muestra a Sainz charlando sobre la situación en España, en un ambiente distendido, que le sirvió de antesala para soltar: "Nuestro presidente es un gilipollas (Our president is an asshole)".

No es la primera vez que el piloto veterano entra al campo de la política a dejar sus impresiones, ya en pasado también expresó varios comentarios sobre la actualidad del país, en el que se mostraba preocupado.

"Sinceramente me hubiese gustado verlo de otra manera, con más tranquilidad, no dependiendo de factores o minorías. Los dos grandes partidos deberían sentarse, como han hecho en otros países y consensuar mucho más de lo que lo hacen", dijo en referencia al conflicto que representó su investidura como presidente español.