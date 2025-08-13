Chris Eubank Jr. vs Conor Benn: fecha, lugar y detalles de la revancha en 2025 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La esperada revancha entre los boxeadores británicos Chris Eubank Jr. y Conor Benn ya tiene fecha y escenario confirmados. El combate se llevará a cabo el 15 de noviembre en el Estadio Tottenham Hotspur, casi siete meses después de su primer enfrentamiento, en el que Eubank Jr. se impuso por decisión unánime.

Chris Eubank Jr. y Conor Benn se verán las caras nuevamente en Londres

En su primer duelo, celebrado el 26 de abril también en Tottenham, Eubank Jr. (35-3) le propinó a Benn (23-1) su primera derrota profesional en una pelea pactada a 12 asaltos y sin título en juego. El combate, cargado de historia familiar, tuvo como trasfondo los recordados enfrentamientos que sus padres disputaron hace más de tres décadas. En aquella ocasión, los tres jueces coincidieron en un marcador de 116-112 a favor de Eubank, consolidando su victoria en una cita que iba más allá de lo deportivo: era por orgullo y legado.

El anuncio de la revancha fue realizado por el promotor saudí Turki Alalshikh a través de la revista Ring, de la cual es propietario. Tanto Eubank Jr. como Benn compartieron la noticia en sus redes sociales, confirmando lo que muchos fanáticos ya esperaban: una segunda oportunidad para que Benn intente revertir el resultado.

Un combate con antecedentes de polémica

La historia de este enfrentamiento viene marcada por incidentes fuera del ring. Originalmente, Eubank Jr. y Benn iban a enfrentarse en 2022, pero el combate se canceló después de que Benn diera positivo en una prueba de orina voluntaria por Clomifeno, una sustancia prohibida que incrementa la testosterona y ayuda a quemar grasa. Benn defendió su inocencia argumentando que sus niveles se debieron al consumo de huevos, una explicación que finalmente fue aceptada.

El ambiente previo a la pelea de abril también tuvo momentos tensos. Durante una conferencia de prensa, Eubank Jr. rompió un huevo en la cara de Benn, en clara alusión al escándalo, acción que le costó una multa de 100,000 libras (aproximadamente 130,000 dólares) por parte de la Junta de Control de Boxeo Británica.

Ahora, con la fecha fijada y un estadio repleto esperado, la revancha promete ser uno de los eventos más mediáticos del boxeo británico en 2025, con un ambiente cargado de rivalidad, historia y cuentas pendientes.