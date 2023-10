Un pacto con Miguel Cabrera

Miami (especial). A propósito del retiro de Miguel Cabrera…No voy a recetar los números de quien, posiblemente en 5 años, se convierta en el segundo venezolanos en Cooperstown, prefiero aprovechar este espacio para contar una anécdota.

Recuerdo el Spring Training de 2008. Estando en el aeropuerto de Phoenix, junto a mi compañero de viaje Iván Buznego, vimos la noticia que los Tigres de Detroit le darían el primer gran contrato a Miguel. Inmediatamente, chequeamos dónde jugaría al día siguiente y, trastocando planes, nos enfocamos en ir a Melbourne, sede primaveral en aquel momento de Washington, para hablar con Miguel. Afortunadamente ese año, y gracias a los buenos oficios de Oswaldo Guillén,manager de los Medias Blancas, teníamos la acreditación que nos daba acceso a cualquier escenario primaveral, por lo que el cambio en la agenda se hizo sencillo.

Al llegar al Space Coast Park, Cabrera tomaba roletazos en tercera base, nos vio y de inmediato nos saludó. Yo le dije: ya sabes a qué vine. Entonces sonrió y dijo:hablamos al terminar. Cumplió su palabra, en el dugout nos sentamos y comenzó la entrevista. Pasaron 5 minutos y el jefe de medios del equipo lo llamó a un lado… Al regresar, Miguel me dice: estos no quieren que hable del contrato hasta mañana que habrá una rueda prensa y lo harán oficial… pero acordamos algo: ¿Que te parece si eliminamos el grabador, dejas la libreta y hablamos como ahora? Me entrevistas y te acuerdas de lo que te digo…

Entonces sellamos el trato. La gráfica recoge ese momento, una conversación natural que se convirtió en la entrevista que saldría publicada al día siguiente en el Diario Meridiano, convirtiéndose en una exclusiva, en una época en donde la versión impresa tenía mucho peso.

Recuerdo que en la nota no solo se habló del contrato, sino de su despedida prácticamente de la pelota venezolana, un circuito que contó con su presencia hasta dónde se pudo, siendo bastión de la dinastía de los Tigres de Aragua de Buddy Bailey. Miguel siempre fue amable con nosotros, siempre accedió a cada entrevista para televisión, radio o para el medio impreso. Haber visto su crecimiento, evolución, consagración y despedida es un lujo para cualquiera de nosotros.