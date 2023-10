Hola don Pepito, adiós don José

Es raro que hayas ido a una fiesta infantil y no hayas escuchado la canción de “Don Pepito y Don José” —y sí se me cayó la cédula— si por algún motivo tú eres de esa reducida población que no ha escuchado este éxito de las rocolas de los payasos de fiesta, entonces te cuento, muy resumidamente, de qué va la canción. Dos señores: don Pepito y don José, quienes tienen ciertas características muy particulares se encuentran se saludan, se preguntan algo y se despiden. No mucho más.



Hoy justamente aprovecharé estas líneas para hacer una pequeña semejanza entre la canción y la situación que viven hoy Fernando Duró y Daniel Seoane. Como bien sabemos desde hace unos días la Federación Venezolana de Baloncesto decidió nombrar al coach criollo Daniel Seoane, como el nuevo seleccionador nacional en sustitución del que fuera el timonel del banquillo Vinotinto desde el año 2017 el argentino Fernando Duró.



Como dice la canción, don Pepito y don José (Seoane y Duró, o viceversa), son dos tipos requetefinos, con mucho conocimiento acerca del mundo del baloncesto con orígenes muy similares. Seoane estuvo siendo asistente muchos años del coach Néstor “Che” García y Duró, quien otrora fuese asistente de Rubén Magnano en la selección nacional de Argentina. Además como dice la canción, eran dos tipos medio chiflaos, pero por su amor al baloncesto.



Al igual que don Pepito y don José; Seoane y Duró se cruzaron muchas veces en el camino, solo que no en una esquina o en el café, sino que se cruzaban en la cancha, casi siempre como rivales, pero con el respeto entre ambos siempre por delante.



Es imposible dejar de reconocer todos los éxitos que a lo largo de 7 años al frente del mando de la selección nacional tuvo Fernando Duró. Clasificación de forma consecutiva a par de mundiales, clasificación a la AmeriCup, clasificación a los Juegos Panamericanos (dos veces), participación el repechaje olímpico de 2021, un décimo cuarto (14) lugar en el Mundial de 2019, el debut de 25 jugadores con la camiseta de Venezuela y pare usted de contar.



De igual manera no se puede menospreciar el palmarés qué tanto siendo asistente, como entrenador principal esgrime Daniel Seoane; participando también en los dos últimos mundiales, clasificando unos Juegos Olímpicos, siendo ganador de un FIBA Américas además de éxitos a nivel de Clubes que tampoco se pueden esconder.



La decisión parece clara, decirle adiós a don Pepito y decirle hola a don José, o viceversa —como ustedes quieran verlo— es un mensaje de un ciclo ha terminado y con este vendrá, la salida o retiro de muchísimos jugadores de la selección nacional.



Por lo que el proceso de recambio que ya había iniciado con Duró al mando ahora tendrá que ser reforzado y dirigido plenamente por Daniel Seoane. Un entrenador, que al igual que este nuevo grupo, es joven y del cual debemos saber y entender que no nos podrán dar todo lo que nos dieron los del pasado, quienes pusieron la vara muy alta para esta nueva generación.



Eso no quita que no vaya a existir, un análisis una crítica o una visión respecto a este nuevo proceso, pero siempre basado en el respeto y entendiendo como, lo acabamos de decir, que lo hecho recientemente no es una tarea sencilla, ni tampoco el día a día del baloncesto venezolano. Ojalá que don Pepito o don José (Seoane) tenga el mayor de los éxitos al frente de la selección nacional y que el deporte de las alturas de Venezuela, ese que se vive y respira en todo el país pueda seguir representándonos tan dignamente como lo hemos venido haciendo durante los últimos 10 años, así que sin más que decir me despido con esta canción.



