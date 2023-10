En Venezuela, es la hora del deporte femenino

El poder mediático no es un tema de debate, el deporte practicado por mujeres no tiene, en estos momentos, el mayor interés de las grandes masas, la misma retribución económica ni el mismo seguimiento de comunicacional, pero en materia de orgullo no hay distinción de géneros.

Estos meses del año nos han recordado que Venezuela no es solamente el país de las mujeres trabajadoras, hermosas y muy anegadas como madres, sino que también es una tierra de talentosas deportistas capaces de marcar una gran diferencia a nivel mundial.

Hace un par de meses atrás, vivimos la nueva medalla mundial de Yulimar Rojas en Budapest, una piedra más de las que la erigen como la mejor saltadora triple de la historia del atletismo. En esa contienda disputada en Hungría, cuatro (4) de los cinco (5) representantes venezolanos, fueron mujeres.



Las mujeres brillan en deportes en conjunto

El estadio Olímpico de Caracas fue testigo del doble triunfo de la Selección Femenina de Fútbol en los amistosos disputados ante Uruguay, el país con mayor tradición futbolística de Sudamérica. En los dos juegos se vivió una enorme algarabía en las tribunas de una afición que no paró de manifestar su admiración al grupo de jugadoras. Es preciso recordar que, en noviembre, las dirigidas por Pamela Conti representarán a Venezuela por primera vez en la historia en unos Juegos Panamericanos (si todo marcha como en los planes, pues, hay rumores de un catastrófico eventual retiro del torneo).

Y llegó el turno de referirnos a la gesta menos sonada y a la vez la más grande: la Selección Femenina de Béisbol ha clasificado a la final Mundial a disputarse en Canadá en el 2024 y actualmente figuran en el TERCER LUGAR del ranking mundial, solo por detrás de las poderosas selecciones de Japón y China Taipei.

Son tan talentosas que son las terceras del mundo, representando a un país que no tiene liga profesional femenina y no abundan las ligas amateurs locales. Se motivan entre ellas y tienen el deseo de seguir mejorando para competir por el título mundial.

Todas las protagonistas de estas grandes gestas tienen algo en común: son guerreras y vienen en ascenso. Entre estas grandes triunfadoras, las más desamparadas son las beisbolistas, quienes no perciben ingresos económicos por practicar el deporte que aman y tienen un nulo seguimiento de los entes encargados para tal fin y de los medios de comunicación.

El deporte femenino está en su momento en el país, es necesario seguirlas enalteciendo dándoles, al menos, lo mínimo indispensable para que Venezuela siga siendo bien representada a lo largo y ancho del mundo.