La Rinconada recibe a una estrella: Regresa la campeona dosañera de la temporada pasada

El segundo domingo del mes de octubre viene acompañado de la celebración de la reunión número 39 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada con la programación de 12 carreras que incluyen dos pruebas selectivas como son: VI Clásico “Ezequiel Zamora” (GIII) y VI Clásico Virgilio Decán” (GIII) ambos en recorrido de 1.200 metros.

Reaparece Bella del Nilo en La Rinconada

A la altura de la tercera carrera no válida de la jornada hípica de domingo, se disputará una competencia especial para yeguas nacionales e importadas de 3 a 5 años, ganadores de 3 carreras en distancia de 1.400 metros donde competirán siete yeguas por un premio a repartir de $31.200.

Una de las yeguas que competirá la prueba será la importada de tres años y campeona dosañera del 2024, Bella del Nilo que regresa luego de 70 días, con el entrenamiento habitual de Manuel Vielma y para esta ocasión tendrá la monta del jockey profesional Hemirxon Medina.

La hija del campeón semental en el estado de la Florida, Khozan en Moon of the Nile por Malibu Moon, propiedad del Haras Los Samanes Polo & Racing con sede de Florida, y pertenece al Stud Marv tiene tres victorias en siete presentaciones.

Su última participación fue el pasado tres de agosto del presente año, en el Clásico “Simón Rodríguez” donde llegó segunda a 16 cuerpos de la ganadora Fleet Street en recorrido de 1.200 metros.

Bella del Nilo consiguió su última victoria en el Clásico Comparación que se corrió en la Jornada Hípica del Caribe del 8 de diciembre con la monta del astro venezolano Javier José Castellano.

Ejercicios: La Rinconada Yegua Selectiva

Oct 01: H. Medina E/S 14,1 29 (400) 2V, recta de enfrente, contenida con remete de 14,4.

Oct 04: H. Medina E/S 29,2 42 55 67,1 79,3 (1200) 92,3 2P 107,2/123,1// 2V, cómoda, buena acción con remate de 12,2. Así se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos