Show de estrellas en San Francisco: Todo listo para los NFL Pro Bowl Games 2026

La maquinaria de la NFL no se detiene. Mientras los New England Patriots y los Seattle Seahawks ultiman detalles para el Super Bowl LX, el resto de las figuras de la liga se prepara para desembarcar en el corazón de San Francisco. Los NFL Pro Bowl Games 2026 están a la vuelta de la esquina, y este año el formato promete elevar la intensidad sin el riesgo de las tacleadas tradicionales.

A diferencia de años anteriores donde el Levi's Stadium o estadios de gran capacidad albergaban el choque, la edición 2026 apuesta por la proximidad y el espectáculo televisivo. La sede principal será el Moscone Center, en San Francisco.

Este complejo, que habitualmente funciona como centro de convenciones, se transformará en un estadio "boutique" para 4,000 espectadores, creando una atmósfera íntima donde los aficionados podrán ver de cerca a sus ídolos en un formato diseñado específicamente para el entretenimiento y la velocidad.

El calendario y el formato

La gran novedad de este año es el cambio de día. Buscando maximizar la audiencia y capitalizar la semana del Super Bowl, la NFL ha programado el evento principal para el martes 3 de febrero de 2026.

Tambien, un enfrentamiento de Flag Football entre la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC), liderado por leyendas del Salón de la Fama como Steve Young y Jerry Rice. El uso del Flag Football no es casualidad; la NFL busca promocionar esta disciplina de cara a su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Protagonistas y ausencias

Las plantillas ya han sido confirmadas, destacando nombres como Josh Allen (Bills), Justin Herbert (Chargers) y el sorprendente novato Drake Maye (Patriots), quien a pesar de estar seleccionado, no podrá participar debido a que jugará el Super Bowl el domingo siguiente. Lo mismo sucede con figuras de los Seahawks como Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba, cuyos lugares serán ocupados por suplentes seleccionados por la liga.

México tendrá un papel especial en esta edición. El equipo de Morelos, campeón del Torneo Nacional NFL Flag Tochito 2025, representará al país en el NFL Flag International Championships, un torneo juvenil que se celebrará en paralelo a los Pro Bowl Games en el Laney College y cuyas finales se jugarán en el propio Moscone Center.

¿Dónde ver el Pro Bowl 2026?

Para los aficionados en Latinoamérica, la cobertura será total a través de:

Televisión: ESPN y Fox Sports.

Streaming: Disney+, NFL Game Pass (vía DAZN) y NFL+.

Este 8 de febrero sintoniza el Super Bowl LX por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva para Venezuela por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go o Aba TV Go.