Anuncian nuevos vuelos a esta ciudad del país

La aerolínea ha revelado sus planes de expansión al incorporar la ciudad de San Antonio del Táchira a su red de destinos a partir del 1 de octubre de 2023. Esta iniciativa, anunciada a través de su cuenta oficial en Instagram, promete brindar a los viajeros una nueva opción para conectarse con la entidad andina.

Los días de vuelo programados serán los lunes, miércoles y viernes, con horarios pensados ​​para maximizar la conveniencia de los pasajeros. Desde Caracas, los vuelos despegarán a las 7:00 am, permitiendo a los viajeros comenzar su día temprano y llegarán a la ciudad de San Antonio del Táchira a las 8:30 am. Por otro lado, los vuelos de regreso partirán desde San Antonio del Táchira a las 9:30 am con aterrizaje en Caracas a las 11:00 am, ofreciendo una opción eficiente para aquellos que deseen regresar a la capital venezolana.

La decisión de operar estos vuelos hacia San Antonio del Táchira busca acercar aún más a las personas y comunidades, facilitando los viajes para los residentes locales y abriendo nuevas oportunidades para el turismo y los negocios en la región. Además, esta expansión representa un compromiso continuo por parte de Aerolíneas Estelar para ofrecer conexiones convenientes y eficientes a través de su flota diversa y moderna.

Los vuelos a San Antonio del Táchira serán operados utilizando un Boeing 737-200, una aeronave bimotor especialmente adecuada para trayectos de corto a medio alcance. Con capacidad para 118 pasajeros, este avión brindará una experiencia cómoda y confiable a los viajeros que se embarquen en esta nueva ruta.