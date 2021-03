Pol Espargaró reconoce que la Repsol Honda es una moto complicada

Moto GP

Sábado 6| 4:26 pm





El español Pol Espargaró, que debutó con el equipo Repsol Honda en los entrenamientos de Losail (Catar) para acabar decimoséptimo, reconoce que la moto es complicada pero como cualquier otra en MotoGP.



"Son prototipos a los que te tienes que adaptar lo más rápido posible contando con que los demás son pilotos jóvenes con mucho talento, así que todas las motos son complicadas", comentó tras la jornada Pol Espargaró.



"Yo creo que hoy en día que una moto sea más complicada que otra depende del estilo de pilotaje del piloto que la lleva ya que para mí a lo mejor es más complicada una moto que necesite mucho más paso por curva que una Honda, quiero decir, eso hoy en día los estilos de pilotaje están muy marcados y los estilos o el ADN de las motos también, si encajas con la moto que te toca es menos complicado para ti o lo ves menos complicado que otros pilotos que no encajan", explica sincero el piloto de Repsol Honda.



"He tenido mucho trabajo para aprenderme todos los botones, cómo funcionaba la moto rodando así de rápido, así que esperemos que mañana sea un día más tranquilo y me pueda centrar un poco más en rodar y en sacar ese tiempo que hoy no ha salido", comentó Pol Espargaró sin dar importancia al resultado del primer día.



"Hemos sido los primeros en salir prácticamente a pista y he dado más vueltas que nadie, nos hemos quedado sin neumáticos porque tenemos los neumáticos limitados, pero quería salir pronto por si teníamos que hacer algún cambio o teníamos algún fallo poder completar todas las vueltas posibles con los neumáticos y así lo hemos hecho", continuó Pol Espargaró.



"Yo creo que he ido a mi límite hoy, pero claro, sin conocer mucho la moto es difícil sacarle el partido que le saca, por ejemplo, Stefan -Bradl- o Alex -Márquez- o Taka -Nakagami-, así que mañana será un mejor día para mí, estoy aún en el proceso de conocer sobre todo el tren delantero de la moto, que es lo que ahora mismo me preocupa", continúa Espargaró.



"Quiero aprender más y creo que terminar a un segundo del primero y a menos de un segundo de la mejor Honda no está mal del todo el primer día y aun así me exijo el máximo y espero terminar el test al nivel del resto de las Honda, por eso dije que quiero trabajar al máximo", agrega el piloto de Repsol.



Sobre el hecho de que su hermano Aleix haya sido el más rápido del primer día, Pol le quitó importancia entre sonrisas al asegurar que "no, no pasa nada, mientras esté detrás en el gran premio, que gane todos los test que quiera".



Pol Espargaró señaló que no se había marcado ningún objetivo ya que "viendo a Marc que gana y a otros pilotos que les ha costado más el primer año, era imposible pensar que iba a estar en lo más alto o en lo más bajo; preferí llegar aquí un poquito neutro, sin ninguna expectativa creada para ver lo que pasaba y el primer día creo que ha sido muy positivo pero me falta muchísimo que mejorar".



"Sobre todo con el tren delantero y el neumático nuevo, que prácticamente he hecho el mismo tiempo rápido con 18 vueltas en los neumáticos y sé que me falta esa confianza que no tengo, esas vueltas de confianza que me faltan respecto a los demás, y creo que el domingo, después de este test será un mejor día en sensaciones respecto a este", reconoció Pol Espargaró.



"Cuando he dicho lo del tren delantero no he querido decir que es complicado o delicado, sino que tengo que aprenderlo, es un tren delantero nuevo de una moto y lo más complicado para todas las motos, no solo para la Honda, en general, es cuando tienes que frenar y con qué potencia tienes que utilizar los frenos y que es lo que la moto pueda aguantar en cuanto a la presión para saber la moto a qué velocidad es capaz de tener el paso por curva, los cambios de dirección...", explica Pol.



"Digo que el tren delantero es más complicado porque es donde tienes más problemas cuando aprietas y más riesgos para caerte, es más fácil cuando abres gas, es más sencillo, y el tren delantero sólo notas los límites cuando se cierra la dirección y eso requiere algo más de tiempo a no ser que seas un kamikaze y vayas a buscar el límite en el primer día, que no es lo que nosotros queríamos", continuó al respecto.



"En cuanto al motor funciona muy distinto, no puedo decir una comparación con la KTM porque los motores son muy distintos, entregan la potencia de una manera muy distinta, tanto en revoluciones bajas como en altas, entonces es muy difícil comparar la potencia porque la dan de manera distinta", continúa el piloto de Repsol Honda. EFE