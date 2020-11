Miller confirma su habilidad en agua

Moto GP

Viernes 6| 9:14 am





El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) confirmó sin paliativos su "habilidad" de pilotaje en condiciones de mojado al dominar casi desde el principio la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Europa de MotoGP en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste.



Miller marcó un mejor tiempo final de 1:42.063 para ser el más rápido de la categoría con medio segundo de ventaja sobre el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y el alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V), aunque esta primera tanda dejó claro que los principales hombres de la clasificación no iban a asumir riesgos excesivos a la espera de una mejoría en las próximas sesiones y jornadas de las condiciones climatológicas.



No obstante la noticia principal estuvo fuera de la pista pues anoche voló desde Italia a la Comunidad Valenciana el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), tras confirmarse su segundo negativo en la PCR allí, pero estando obligado a pasar un nuevo PCR negativo en Valencia, por protocolo de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), antes de subirse nuevamente a su moto.



Rossi ha pasado ese control PCR y se encuentra a la espera del resultado del mismo, lo que propició que al menos durante las dos primeras tandas de entrenamiento libre sea el estadounidense Garrett Gerloff, anunciado ayer como su sustituto en caso de no poder disputar la primera carrera de la Comunidad Valenciana, se pudiese subir a la Yamaha YZR M 1 del campeón italiano.



Gerloff, que no había montando nunca en una moto de MotoGP y tampoco ha rodado en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, se encontró con un tercer inconveniente, la lluvia, lo que le hizo tomarse su "estreno" con cierta calma, si bien al final consiguió una meritoria decimosexta plaza.



A poco de comenzar la sesión ya se produjo la primera caída debido a las malas condiciones del asfalto como consecuencia de la lluvia, la del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20) en la curva dos, aunque sin consecuencias para su integridad física, como tampoco la protagonizada poco después por el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en la curva seis, si bien el español tuvo sus más y sus menos con los comisarios de pista hasta que logró que le ayudasen a empujar la moto para volver a arrancarla y llegar así a su taller.



Con caída y todo, el piloto de Repsol Honda logró una meritoria quinta posición, por delante de Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), quien como su compañero Andrea Dovizioso aprovechó las circunstancias de la sesión para estar delante, sexto y noveno, respectivamente, una situación que en condiciones de asfalto seco les será muy difícil mantener.



El español Pol Espargaró fue la primera KTM RC 16 de la clasificación, en la séptima posición, con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), décimo y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Alex Rins (Suzuki GSX RR), duodécimo y decimotercero.



El líder del mundial, Joan Mir (Suzuki GSX RR), al que todavía le falta algo de "práctica" en condiciones de mojado, se tuvo que conformar con la decimoséptima posición, sin tomar excesivos riesgos sabedor de que todas las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría a lo largo del fin de semana.



Peor le fue a su rival más directo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), al que se vio gesticular mucho cada vez que entraba en su taller sobre el rendimiento del tren delantero de su moto y que al final acabó vigésimo primero. / EFE