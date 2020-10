Quartararo satisfecho de conseguir la "pole" y de "cómo ha ido todo"

Moto GP

Sábado 10| 2:50 pm





El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) dijo sentirse satisfecho de cómo había ido la jornada de clasificación para el Gran Premio de Francia de MotoGP porque "en la primera tanda todo funcionó muy bien" y en la segunda echó el resto y fue al límite para mejorar, lo que le dejó "muy contento de conseguir la 'pole position' y de cómo fue todo".



"Las condiciones han sido complicadas porque para calentar los neumáticos en los libres y en la clasificación era algo que costaba mucho hacer y la verdad es que me sentía contento porque el viernes ya sabíamos por qué estábamos tan alejados, y esta vez hemos podido estar más en el sitio", explica Quartararo.



"Cuando estaba viendo la Q 1 me fijé que Danilo -Petrucci- estaba dando una vuelta muy buena y pensé que íbamos a tener que ser muy rápidos para estar delante y hemos mejorado muchísimo", reconoce el piloto francés.



En cuanto a la elección de neumáticos y la estrategia de carrera, Fabio Quartararo indicó que "será difícil llegar primero a final de recta, rodeado de dos Ducati, pero tenemos que tratar de centrarnos al máximo y estar delante ya que todo el mundo va a apostar por el blando delantero y trasero porque hace un poco de frío".



"Para mí no ha ido muy mal ya que en el cuarto libre di 26 vueltas al blando y estaba en 32.9, con lo cual no estaba muy mal, así que creo que la consistencia del neumático es muy buena, no como en Barcelona, en donde la caída del rendimiento era muy drástica, por eso creo que no va a ser una mala elección", recalca el piloto francés de Yamaha.



Y continuó explicado Quartararo que "Ducati tiene muy buena salida, pero nosotros también la podemos tener y por eso no estoy pensando en ello en realidad, sólo trataré de dar el máximo ya que en el primer sector voy muy bien y por eso trataré, en lo posible, de hacer bien esa parte en la primera vuelta y luego ya veremos".



"No estoy pensando en que Mir sale más rezagado, simplemente quiero disfrutar pues creo que tenemos un gran ritmo para mañana para luchar por el podio y la victoria y lo que voy a hacer es tratar de mantener la calma y dar el máximo. Pienso más en eso que en el campeonato", afirma Quartararo.



El líder del mundial asegura que "aquí consigo ser muy preciso, aunque hay circuitos en los que te sale más fácil que en otros, pero hoy me siento muy bien".



Quartararo dice no querer sentir presión por el hecho de estar en la carrera "de casa" puesto que ese hecho "no aporta ni una motivación ni una presión adicional, tengo algunos malos recuerdos acerca de esto pues ha habido algunos momentos en los que sentía una motivación extra y cada vez que sientes ese exceso de motivación acabas en el suelo".



"Lo que quiero es disfrutar la carrera y ya sabemos que no será fácil, porque tenemos a las Ducati copando el resto de posiciones en la primera fila y también en la segunda y lo que quiero disfrutar", recalcó el piloto francés, que incidió en que sólo piensa en "luchar por el podio y, si se puede, en correr para vencer"./ EFE