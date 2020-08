Quartararo destaca que si llueve "la seguridad puede ser peliaguda"

Moto GP

Jueves 13| 11:54 am





El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP, ha destacado durante la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring de Spielberg que en caso de lluvia "hay puntos en los que la seguridad puede ser un poco peliaguda".



"El primer año que rodé aquí en mojado la primera curva era a derechas y yo me caí a la izquierda, y en esas condiciones no es que fuera fantástico, pero es cierto que con las subidas y bajadas, en la curva dos, por ejemplo, el agua puede quedarse ahí estancada y ser un problema o punto peligroso, pero tendremos que ver las condiciones de la pista con Dirección de Carrera, que seguro que lo comprobará y se preocupará por nosotros", explicó Quartararo.



Quartararo recordó su actuación de la República Checa y reconoció que le sorprendió "porque el viernes tuvimos un momento difícil con la moto, pero después tuvimos buenas sensaciones con el neumático intermedio a diez vueltas y cuando empezó la carrera ya tuve un susto en la primera vuelta en la curva tres y seguí empujando pero lo tuve que hacer de una manera distinta para conseguir el tiempo de vuelta y al final todo me costaba mucho".



"Era muy difícil de manejar e iba forzando mucho el tren delantero, el neumático trasero estaba destruido casi desde el principio y honestamente no pude hacer nada; lo importante era acabar la carrera porque ya era difícil pilotar en esas condiciones y por eso la séptima posición en este tipo de carreras, que ha sido una de las más duras que he tenido, podemos decir que es buena", señaló el piloto de Yamaha.



Ya al referirse a la carrera de Austria, explicó que llegó el pasado lunes "y cuando miramos la previsión ponía lluvia todos los días, pero llueve una hora, y hoy estaba previsto algo más pronto de lo que ha llovido al final, pero parece que va a llover el viernes y el sábado y ya veremos el domingo que pasa, haremos lo mejor que sepamos en las condiciones que nos toquen, pero todos sabemos que no es fácil afrontar un gran premio así", comentó Quartararo.



Y al ser preguntado por la victoria de KTM y su rendimiento en estas carreras en "su circuito", Fabio Quartaro dijo que tuvo la oportunidad de seguirlos "en la carrera pero sólo en un par de curvas, cuando adelantaron Brad y Miguel; iban bastante bien y tuvieron una actuación increíble, ya veremos si podemos hacer más vueltas durante los entrenamientos y menos en la carrera siguiéndoles", dijo sonriendo.



Y, además, resaltó que serán rivales directos y "no sólo por la victoria de Brad, sino porque Miguel estaba muy bien en parrilla de salida y han hecho test -los pilotos de KTM- en Austria y Misano, donde tenemos dos carreras".



"La moto va muy bien y, además, en las cuatro próximas carreras ya han rodado con las nuevas motos y su potencial es alto; seguro que lucharán por una muy buena posición en el campeonato", manifestó convencido el líder del mundial. / EFE