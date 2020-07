Suzuki se adjudica la victoria desde la "pole"

Moto GP

Domingo 26| 8:24 am





El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Andalucía de Moto3 en el circuito Ángel Nieto de Jerez, desde la "pole position" que consiguió en los entrenamientos, y que es la segunda de su carrera deportiva tras la del pasado año en Misano Adriático.



Tatsuki Suzuki (Honda), autor de los tres mejores tiempos de entrenamientos en lo que va de temporada, en esta ocasión no falló y fue el primero en la frenada de final de recta, con su compatriota Ai Ogura (KTM) y el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) peleando por la segunda posición.



Ninguno de los aspirantes a la victoria "se despistó" en la salida y en el grupo delantero se pudo ver ya a todos los favoritos desde los primeros metros y con amplia representación española con Raúl Fernández (KTM), Albert Arenas (KTM), Jeremy Alcoba (Honda), Carlos Tatay (KTM), Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) y Jaume Masiá (Honda).



En apenas tres vueltas se produjo un pequeño corte en el que estaban nueve pilotos en tanto por detrás el surafricano Darryn Binder (KTM), que salió en una posición muy retrasada al no lograr el pase a la segunda clasificación, se esforzaba por evitar que el corte fuese definitivo y para ello marcó hasta la vuelta rápida de carrera, a una sola décima del récord del circuito.



Suzuki se mantuvo líder de la carrera en las primeras vueltas y como si un "efecto goma" se tratase, el grupo se iba estirando y acortando, con constantes de unos y otros pilotos por "engancharse" a la cabeza y así se produjeron una serie de vueltas rápida, primero la de Binder, después la de Jaume Masiá (Honda), que estableció un nuevo récord de vuelta rápida en carrera al rodar en 1:46.060 en ese grupo líder que en ese momento era de doce unidades.



El piloto nipón tuvo que ceder en el quinto giro el liderato a Gabriel Rodrigo, que buscó su oportunidad de romper el grupo, que se estiró muchísimo, aunque sin que ninguno de sus integrantes se quedase descolgado y con Raúl Fernández también buscando su oportunidad mientras el líder del mundial, Albert Arenas, superaba rivales a la espera de su momento para atacar.



Por detrás de ese grupo, en el perseguidor, el italiano Andrea Migno (KTM) se llevó por delante al japonés Ayumu Sasaki (KTM) y en el de cabeza también acabaron por los suelos el japonés Ai Ogura y el español Jaume Masiá, que lograron regresar a la carrera pero ya muy lejos de las posiciones de cabeza.



Tatsuki Suzuki volvió a recupera el liderato de la carrera en el décimo giro y trató de tirar para romper definitivamente la carrera, lo que propició que se produjese un nuevo corte con él y Rodrigo unos metros por delante del resto, aunque el grupo principal muy atento no tardó en cortar esa iniciativa.



El grupo se mantuvo compacto, como suele ser habitual, salvo por las bajas de Masiá y Ogura y la llegada de Darryn Binder hasta las vueltas finales, en las que se iba a dilucidar el podio de la carrera. Camino de ese momento el español Albert Arenas, el líder del mundial, se fue por los suelos en la curva once y además con un fuerte golpe que obligó a las asistencias médicas a trasladarlo en camilla y ambulancia hasta la clínica del circuito, en donde entró por su propio pie aunque cojeando ostensiblemente.



Suzuki supo mantener intactas sus opciones y aunque McPhee y Vietti intentaron sorprenderlo en las últimas curvas del trazado pero el japonés lo tuvo muy claro y no dejó ninguna opción a sus rivales, entre los que Jeremy Alcoba (Honda), que acabó cuarto, se tuvo que conformar con la séptima plaza al ser penalizado con una "vuelta larga" por exceder los límites del circuito y no cumplir con ella en las tres vueltas finales.



Raúl fernández fue el mejor español en la sexta posición, con Sergio García octavo y Carlos Tatay decimotercero. / EFE.