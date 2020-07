Tatsuki Suzuki suma su tercera "pole" consecutiva

Moto GP

Sábado 25| 8:18 am





El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) ha conseguido su tercera "pole position" consecutiva al ser el más rápido de la segunda clasificación para el Gran Premio de Andalucía de Moto3, que se disputa este domingo en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.



Suzuki marcó un mejor tiempo de 1:45.410 y aventajó en poco más de dos décimas de segundo a su compatriota Ai Ogura (KTM), que hasta ese momento había sido el líder, con el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), tercero y Raúl Fernández (KTM), primer español, en la cuarta plaza.



El paso previo por la primera clasificación resultó obligado para todos aquellos que no lograron entrar entre los catorce primeros y entre los que los más rápidos fueron los japoneses Ayumu Sasaki (HKTM) y Ryusei Yamanaka (Estrella Galicia 0'0 Honda), el español Carlos Tatay (KTM) y el checo Filip Salac (Honda).



Tatay fue el único piloto español que no consiguió entrar en la segunda clasificación directa durante las pruebas libres, y en la primera clasificación tuvo que esforzarse al máximo para conseguir, prácticamente en su última vuelta, el acceso a la misma.



El director médico del mundial de motociclismo, el español Angel Charte, señaló respecto a los problemas de Alonso López que le mantienen ingresado en el Hospital de Jerez que éste sufre una alteración metabólica que es la que le impide rendir sobre la moto.



Ya en la segunda clasificación el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y el español Raúl Fernández (KTM) se enzarzaron en una lucha por la "pole position" en la que ambos lograron su objetivo, pero el tiempo de clasificación todavía daba para mucho y no podían cometerse errores.



Y así fue, ya que poco después fue el joven japonés Ai Ogura (Honda), de 19 años, quien se puso al frente de la tabla de tiempos y por delante de ambos (1:45.695), en tanto que por detrás les empezó a "achuchar" el británico John McPhee (Honda) y el líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM) pasó por problemas al ser duodécimo, cuarta fila de la formación de salida.



En las últimas vueltas nueva salida a pista de todos los pilotos, con posibilidad de dar un máximo de dos o tres vueltas, en las que Raúl Fernández vio cancelada una de sus vueltas por exceder los límites del circuito, el italiano Andrea Migno, autor del récord de la pista se fue por los suelos y otro japonés Tatsuki Suzuki (Honda) volvía a hacer la vuelta rápida (1:45.410) y se adjudicaba su tercera "pole position" consecutiva de la temporada.



Suzuki sorprendió en la última vuelta a su compatriota Ogura, que había desbancado de las primeras posiciones a Rodrigo y Fernández, mientras que el líder del mundial, el español Albert Arenas, pudo mejorar su situación y de la duodécima plaza que ocupó buena parte de la tanda pasó a la sexta, segunda línea y mucho más cerca de la cabeza de carrera cuando ésta comience mañana tras apagarse el semáforo rojo.



En la tercera línea se situó Jeremy Alcoba (Honda), con Jaume Masiá (Honda) en la décima posición, justo por delante de Carlos Tatay, que llegó desde la primera clasificación, y Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), que al final pudo clasificarse tras no lograrlo en la anterior carrera de España, en la decimotercera posición. / EFE.