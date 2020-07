Quartararo: "Cuando eres piloto quieres volver cuanto antes"

Moto GP

Jueves 23| 1:29 pm





La noticia del regreso de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) tras la caída sufrida el pasado domingo y su posterior operación ha sido valorado de distinta manera por el resto de pilotos, como en el caso del francés Fabio Quartararo, ganador el pasado domingo en Jerez, que reconoció estar "un poco sorprendido" por la recuperación del piloto español.



Estas son algunas opiniones de sus rivales en pista para este fin de semana en el Gran Premio de Andalucía de MotoGP.



Fabio Quartararo: "La verdad es que estoy un poco sorprendido, pero no sólo por Marc, también han vuelto Alex y Cal, es increíble, pero cuando eres piloto quieres regresar lo antes posible y estoy convencido de que darán el máximo dentro de sus posibilidades. Habrá que ver cómo están, pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestros objetivos, pero al final todos los pilotos quieren dar lo mejor y en último término te tienes que centrar en ti mismo y en nadie más".



Maverick Viñales: "Es muy importante estar en pista en un campeonato con tantas carreras seguidas, a veces es muy importante ese punto, pero es importante saber encarar todas las carreras. El favorito es Fabio, pero las sensaciones son buenas y las motivaciones son altas.



Y, sobre las declaraciones de Alberto Puig al referirse a que un mundial sin Márquez no sería lo mismo, señaló que "él está aquí, no hay problema con esto -por Marc Márquez-, me gusta ganar a todos los pilotos en pista y no me siento satisfecho cuando un piloto se queda fuera de carrera o tiene una caída fea, yo quiero pelear con todos y él está en pista y eso es fantástico. Ha tenido una gran caída y una gran recuperación, lo entendemos, y lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar arduamente para tratar de batirlo y nada más".



Andrea Dovizioso: "Este campeonato es distinto, pero es igual para todos. Marc parece que estará en pista el domingo, con lo cual no cambia nada".



Jack Miller, sin que le preguntasen, quiso dar su opinión y señaló de Alberto Puig que "es una falacia que se digan cosas así, hemos comenzado el viernes aptos al ciento por ciento, todos nos lesionamos, que digan que no es valido no se puede decir, todos tenemos el riesgo de lesionarlos y eso no se puede decir".



Alex Rins: "La verdad es que pienso que no estará muy mal si es capaz de regresar después de esta operación, y que podrá hacer una buena carrera, veremos qué tal se le da.



Honestamente creo que habláis mucho de él porque ha ganado muchas carreras y muchos campeonatos, pero estamos muchos más pilotos para tratar de ganarle y estar delante de él, pero es lo normal, parece que es el líder".



Cal Crutchlow: "No creo que cambie mucho la manera de pilotar la moto, es físico para todos los pilotos. Podemos hacer 350 kilómetros en otros circuitos, pero este tiene muchas curvas y la Honda es una moto muy física, pero lo intentaremos gestionar lo mejor posible y Marc hará lo mismo, y entonces veremos si podemos pilotar a nuestro estilo o simplemente estar ahí". / EFE.