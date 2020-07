Los hermanos Márquez agradecidos a todos y emocionados por empezar

Moto GP

Martes 14| 7:38 am





Los hermanos Marc y Alex Márquez, integrantes del equipo Repsol Honda de MotoGP, regresan mañana a la acción en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera pero ambos han querido agradecer el esfuerzo realizado por tantas personas durante el periodo de confinamiento, motivo por el que lucirán unos cascos con diseños especiales que luego subastarán para entregar lo conseguido al programa "Cruz Roja Responde".



Solidarios desde el principio, los hermanos Márquez también reconocen que tienen ganas de regresar a la competición al señalar Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP: "Primero de todo me gustaría agradecer a todos aquellos que han ayudado y trabajado tan duro durante estos meses tan distintos a lo normal, pero ahora es nuestro turno y toca volver al trabajo".



"Queremos ofrecer un gran espectáculo y tratar de entretener y emocionar a todos los aficionados ya que Jerez es un circuito que conozco bien y el test del miércoles será importante, porque aunque hemos podido hacer motocross y mantenernos en forma, no hay nada como una MotoGP", reconoció el seis veces campeón del mundo de la categoría.



"Es importante que nos adaptemos a la nueva forma de trabajar para que no tengamos más problemas y por eso estoy ansioso y emocionado de volver a ver al equipo y disfrutar de la Honda", explicó el mayor de los hermanos Márquez.



En el caso de su hermano Alex destacó que "ha sido una espera muy larga y todos", dijo, "hemos tenido momentos difíciles, si bien lo primero y más importante es agradecer a todos aquellos que han trabajado incansablemente para ayudarnos a regresar a nuestras vidas con normalidad y estoy muy contento de volver a ver al equipo y de debutar en MotoGP".



"Será un fin de semana distinto, pero creo que una vez empecemos a trabajar nos acostumbraremos rápido y podremos ir progresando poco a poco", continuó Alex Márquez.



"La clave de este fin de semana es intentar estar tranquilo y hacer las cosas bien desde el principio, si bien es cierto que estoy emocionado y un poco nervioso, he soñado con estar en MotoGP desde que era pequeño", reconoció Alex. / EFE