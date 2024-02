Fórmula 1: ¿El reemplazo de Hamilton? Ex piloto considera que este puede ser el próximo equipo de Fernando Alonso (+Video)

El mercado de pilotos se ha cerrado para esta temporada 2024 en al fórmula 1, sin embargo, desde que Lewis Hamilton anunció su marcha a Ferrari para 2025, mucho se ha especulado sobre cual podría ser el futuro compañero de George Russell en Mercedes la próxima temporada.

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha asegurado que no tiene dudas de que Fernando Alonso puede seguir compitiendo al más alto nivel hasta los 50 años. Coulthard, que sigue siendo embajador de Red Bull, ha elogiado la forma física y mental del piloto español, y ha afirmado que sería una gran incorporación para cualquier equipo, incluido Mercedes.

"No dudo que pueda pilotar hasta los 50", dijo Coulthard a MARCA en la presentación del equipo Red Bull en Milton Keynes. "Es un piloto excepcional, con el añadido de que además ha tenido una carrera ininterrumpida aunque se fuera un tiempo de la F1".

El escocés comparó la situación de Alonso con la de Michael Schumacher, quien no pudo recuperar su mejor nivel tras su regreso a la F1 en 2010. "Schumacher dejó de correr y nunca volvió a correr al mismo nivel. Volvió a la F1 tres años después de su retiro, seguía haciendo las cosas bien, pero ya no era tan bueno como antes de los 40 años", comentó Coulthard.

Coulthard cree que la dedicación de Alonso al automovilismo es uno de sus mayores activos. "Su vida está muy centrada en la idea de pilotar y de solo pilotar, así que eso le da ventaja", dijo. "Es un pilar del campeonato y está ahora teniendo éxito con Aston Martin tras una gran carrera... y además sé que a él le gusta ser parte de ese mercado de pilotos abierto y quien sabe si disponible".

El expiloto de Red Bull no descarta la posibilidad de que Alonso fiche por Mercedes en el futuro. "Claro que se puede imaginar, es posible, no veo ningún motivo por el qué cualquier equipo no vería a Alonso como un auténtico activo", dijo. "Está ahí, haciendo un gran trabajo el año pasado y Red Bull tiene un gran respeto por él, como lo tiene Aston Martin, que ahora tiene una gran parte del staff que venía de Red Bull".

Las declaraciones de Coulthard se suman a las de otros expertos que creen que Alonso puede seguir compitiendo al más alto nivel durante muchos años más. "El nano", por su parte ha comentad que aún tiene mucho que pensar y será después del Gran Premio de Japón, donde probablemente conozcamos cual será su decisión sobre que asiento quiere ocupar la próxima temporada.