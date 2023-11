Unicria continúa con la venta de yearlings

El día de hoy 9 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la segunda venta de yearlings organizada por Unicria, en las instalaciones de las caballerizas del Lagunita Country Club, en total eran 12 potros que estaban en venta en este evento.

Haras La Alameda presentaba la mitad de los 12 yearlings. El primer potro que mostraban era un macho castaño hijo de Vacation en Hakkasan. Vacation es un reconocido semental padre de Raffstar, triple coronado en 2020 y Lyndacarter, triple coronada en 2022 y segunda en el Clásico Internacional del Caribe.

Vacation en Hakkasan

El semental que más yearlings tenía por este Haras era; Pashito The Che, con un total de cuatro productos. Una hembra castaña en La Bunkercita, otra Hembra castaña en Lady Tomasa, el tercero un macho alazán por Necid Again y la cuarta una hembra castaña en Yaddo Cat. Este semental es el padre de Four Palms Queen ganadora, recientemente, del Clásico Edgar Ganteaume.

Pashito The Che en La Bunkercita

El sexto potro en venta por este Haras era una hembra castaña hija de Ekhlaas en Sin Vergüenza.

Por su parte, tanto el Haras Bello Monte como el Luisiana tenían tres yearlings a la venta. Los tres del Bello Monte son hijos de Ercolano. Una hembra castaña en Black Widow, que este es su primer producto. Un macho castaño en Certain Pride y otro macho castaño en Princesa Samantha.

Ercolano en Black Widow

Los tres del Luisiana eran hembras. Una castaña hija de Lead Astray en Aria, otra alazana hija de Lead Astray en The Kardashian y la última una tordilla hija de Constructor White en Maura’s Forever.

Constructor White en Maura’s Forever.