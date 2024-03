Trainer criollo vuelve a ganar una carrera este viernes en Gulfstream Park

Queda poco más de una semana de carreras del Championship Meet, en el óvalo de Gulfstream Park, ubicado en el condado de Hallandale Beach, y este viernes se cumple otra jornada de competencias hípicas, con la presencia de varios venezolanos en las distintas pruebas que se han realizado hasta los momentos.

Uno de los presentes en las carreras de este viernes, es el entrenador venezolano, Víctor Barboza Jr. quien tiene dos purasangres anotados a competir durante la tarde de este 22 de marzo del 2024. Uno de ellos corrió en la tercera del programa en un Maiden Claiming para ejemplares de tres y más años, con un premio de $22.000.00 a entregar, en distancia de una milla, o 1.600 metros en arena, (con lluvia).

El nombre del pensionado de Barboza Jr. es One Fast Dream, el cual fue montado por el aprendiz puertorriqueño Jon Rivera, y la ganó con un tiempo final de 1:38,4 para generar un pago en el dividendo de $2.80 a ganador en la jugada.

One Fast Dream es un cruce del semental, Always Dreaming en My Fast One por Elusive Quality, el cual consigue su primer triunfo pisteros del año en dos oportunidades y luego de 13 presentaciones que ha realizado hasta los momentos, y alcanzar los $50.000.00 en ganancias para sus propietarios.

Por su parte, para el trainer venezolano ha sido victoria 11 del año, además de 5. 2dos y 11. 3ros, que ha conseguido, tras 69 ejemplares presentados hasta la jornada de este viernes. Los tiempos de la competencia fueron de: 23,4 los primeros 400 metros, la media milla en 46,4 los tres cuartos de milla los marcaron en 1.12,2 para cerrar la milla en el tiempo antes mencionado.