Thorpedo Anna se corona campeona de las Kentucky Oaks en Churchill Downs

Sobre una pista algo fangosa producto de las lluvias este viernes 3 de mayo en el área de Louisville en Kentucky, la potra Thorpedo Anna (Fast Anna), con el jockey Brian Hernández Jr. y el entrenamiento de Kenneth McPeek, se hace acreedora de la guirnalda de jazmines correspondiente a la triunfadora en el Kentucky Oaks (G1) de 2024, carrera que este año reparte $1.500.000 en premios. Es la única potra tresañera con la posibilidad de alcanzar la llamada triplecorona de yeguas ante las contendientes de su sexo en la generación nacida en el año 2021. En el segundo puesto arribó Just F Y I con Junior Alvarado.

Thorpedo Anna es una potra ahora ganadora de tres carreras y un segundo puesto en 4 actuaciones, venía de ganar el Fantasy Stakes (G2) del 30 de marzo en Oaklawn Park, que le otorgó 100 puntos de clasificación al Kentucky Oaks de 2024, Thorpedo Anna era la quinta en el ranking de clasificación a las Kentucky Oaks con 105 puntos. La yegua aprovechó la pista fangosa para tomar la delantera y hacerse inalcanzable en los 1800 metros del recorrido.

La potra vencedora Thorpedo Anna es propiedad de Brookdale Racing, Inc., Mark Edwards, Judy Hicks, y el Magdalena Racing (Sherri McPeek), por lo que su entrenador tiene parte en la propiedad de la potra y fue criada por una de sus propietarias Judy Hicks. Thorpedo Anna vence a la campeona dosañera de 2023 Just F Y I, N°13, que arribó segunda, en el tercero Regulatory Risk N°4 y cuarta llegó Ways and Means N°8. La ganadora devuelve en taquilla un dividendo de $10,98 por ganador.