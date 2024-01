Samuel Marín cierra el 2023 en Tampa Bay con batacazo

La octava carrera de la tarde del domingo 31 de diciembre del 2023 en el óvalo de Tampa Bay Downs se corrió en distancia de 1.300 metros, donde el ejemplar Win or Cellar fue el vencedor, al recorrer la prueba en un tiempo de 1:19.74, y contó con la monta del venezolano Samuel Marín. El purasangre dejó el segundo mejor dividendo de la última jornada del año al pagar un dividendo de $54.80 a ganador y $21.00 a place y el show lo marcó en $9.60.

Para Marín fue su victoria 98 en Estados Unidos desde que llegó en el 2022 a comenzar a hacer carrera en los óvalos norteamericanos. Para el tordillo de cinco años, fue su primera victoria del 2023, luego de dos segundos puestos que había conseguido en su segundo año como ejemplar pistero, y en el Morning Line previo a la competencia pagaba $26 en caso de conseguir la victoria que logró al final.

Win or cellar en un hijo de Strong Mandate en Evenst por Even The Score, que es entrenado por Monica McGoey y pertenece al Lawson Racing Stables. Para Marín el 2023 es su mejor año de los dos que lleva de carrera, al conseguir 76 triunfos, 123. 2dos y 133. 3ros, en 644 montas que realizó en el año que acaba de finalizar.