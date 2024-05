Mira cuánto costó esta hija de Panzer Barcelona que debuta el domingo en La Rinconada

Este domingo 26 de mayo del 2024, se va a realizar la reunión número 20 del año, en el hipódromo La Rinconada, como parte e la cuarta fecha del segundo meeting de la mitad de temporada, con una agenda de diez competencias, sin pruebas selectivas de grado.

Debutante de padre ganador

En la tercera carrera no válida del domingo, con hora de salida de las 2.:20 de la tarde, se va a realizar una prueba para yeguas de tres años, debutantes o no ganadoras, en una distancia de 1.200 metros, donde hay una nómina de diez hembras a competir.

El entrenador Riccardo D’Angelo tiene dos presentadas en la competencia, donde una de ellas, es la debutante La Nave Turca, con la monta del aprendiz Franklin Puello Jr. quien viene de ganar sus primeras dos carreras en La Rinconada en la pasado reunión 19.

Esta yegua es una castaña tresañera, hija de campeón pistero y semental Panzer Barcelona en Feel the Love por Spring at Last, nacida y criada en el Haras Alegría, perteneciente al Stud Taramundi, la cual fue llevada a subasta en su año como yearling en el 2022, y costó $10.000 en las subastas Unicria, que se realizaron el 3 de noviembre de ese año.

En su trabajo en la pista de Coche, el pasado 18 de mayo del 2024, la hembra, con la monta de Yamper González en pelo, realizó los tiempos de 71,1 en 1.000 metros, 84,4 en 1.200, y 100,2 para los 1.400 metros, cómoda, apareada con La Rioja, y remate de 13,2 sin el implemento de la Gríngola, informó la División de tomatiempos del INH.