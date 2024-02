Kelvin Aray con gran chance en las válidas del 5y6 con estos ejemplares del Stud M.M. (+Video)

Este fin de semana se corre la reunión número siete del año con un total de diez competencias, en esta programación no hay carreras de corte selectivo.

El equipo de Meridiano Web conversó con el jinete Kelvin Aray acerca de sus compromisos para este domingo en el hipódromo La Rinconada, conocer el trabajo realizado y los respectivos ajustes de los ejemplares y estas fueron sus declaraciones:

Cuentas con dos presentados, inicias en la segunda válida estarás en las riendas del ejemplar Mortero, pupilo de Riccardo D’Angelo.

“Este caballo viene corrió con mi primo (Jhonathan Aray) la última presentación, el venía subido de lote, lo hizo muy bien. Para esta competencia se mantiene en excelentes condiciones, no he tenido la oportunidad de trabajarlo, sin embargo, Álvaro Finol, que lo ha trabajado, me informó que anda excelente en cancha. Con el favor de Dios vamos a estar decidiendo la carrera”.

Para la sexta válida del 5y6 estarás conduciendo nuevamente a la yegua Namekun, ganaste con ella en su última presentación.

“Ya tenemos varios meses trabajándola, tenemos bastante tiempo esperando esta carrera, anda en excelentes condiciones, hoy (viernes) la trabajé y anda muy bien. Vamos a esperar las indicaciones finales de Ricky D’Angelo”.

Palabras finales

“Estoy muy agradecido con el entrenador Riccardo D’Angelo, porque me ha dado oportunidades en este momento y los invito a sellar el 5y6 en La Rinconada que cada día está mejor y cada día paga más”.

Kelvin Aray buscará este domingo su primera victoria de este 2024, con los pupilos de Riccardo D'Angelo, actual líder del meeting en ganados, tiene gran probabilidad de hacerlo.