Jockey venezolano sigue líder en la estadística en el hipódromo de Parx Racing

Continua la jornada de carreras del 2024 en el hipódromo de Parx Racing, y el jockey venezolano Mychel Sánchez, logró un triunfo con el ejemplar Jewels in The Bay, distancia de 1.200 metros, para ejemplares de cuatro años y más, con un tiempo ganador de 1.12.28, con un pago de $7.60 a ganador y $4.00 el place, Professor Kool, y Depoli cerraron la trifecta de la cuarta carrera de la tarde de este lunes.

El venezolano continuo con su segunda victoria, en la sexta competencia para ejemplares de tres años, distancia de 1.200 metros, con el ejemplar Little Lance, con un tiempo ganador 1:12.96, dejo en taquilla $11.20 a ganador y $4.00 el place, para la trifecta llegaron Party At Sam´s y So Close So Far.

En la octava competencia, para caballos de tres años, distancia de 1.400 metros, el venezolano triunfó con Carcharoth, con un tiempo ganador 1.25.63, dejo dividendo en taquilla $5.60 a ganador y $3.40 el place, Jolly Grey Giant y Lion In The Sun cerraron la trifecta de la octava.

El primer triunfo del 2024 para Sánchez fue el 1 de enero, en la sexta competencia, con el ejemplar Out Dancing, del trainer Jamie Ness. En lo que va de año para el 2024, lleva 255 presentaciones, 55 victorias, 45 segundos y 30 terceros, en ganancias $1.901.059, en su temporada general lleva 7.895 presentaciones, 1.308 victorias, tiene 1.187 segundos, 1.091 terceros, en ganancias $4.736.295.

Actualmente se encuentra líder de la estadística con 42 triunfos en 169 presentaciones, y posee una efectividad de 25%