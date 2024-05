Jockey venezolano retumba con batacazos en este hipódromo de Estados Unidos

Verdaderamente impresionante esta semana para un jockey venezolano que se acerca paulatinamente a las mil victorias de por vida en Estados Unidos. Se trata de Francisco Arrieta, quien al ganar en la sexta carrera del viernes en el Hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky, completa cuatro (4) victorias de sus últimos seis (6) conducidos en ese importante circuito hípico.

Arrieta se destaca no solo por las victorias, sino también por los dividendos que arrojan los ejemplares que conduce. El jueves 30 de mayo su primera victoria con el ejemplar B Sudd (Jimmy Creed), entrenado por Donnie Von Hemel, deja en taquilla $15,42 por ganador en la quinta competencia, mientras que su segunda victoria ocurrida en la siguiente prueba en "Back to Back" con Work of Fiction (Good Magic) abona $48,50 para el establo de George Arnold II.

El viernes 31 de mayo prosigue el festival de victorias por parte de Francisco Arrieta, cuando en la tercera carrera del viernes en Churchill Downs impone a Reagan´s Flame (Flameaway), potra entrenada por Lindsay Schultz que devuelve $10,38 por ganador, para luego en la quinta carrera imponer también a Beyond Best (Curlin), en cerrado final para la cuadra de Niccolo Troiani que abonó $17,10 por ganador.

Vedaderamente encendido y obteniendo victorias con ejemplares sorpresivos, el jockey venezolano Francisco "Pancho" Arrieta registra para este fin de semana un total de once (11) compromisos de monta entre el viernes 31 y el domingo 2 de junio de 2024 en el prestigioso circuito hípico de Churchill Downs.