Humberto Correia gusta mucho a estos ejemplares para ganar el domingo en la R36 (+Entrevista)

Uno de los entrenadores más efectivos en el hipódromo La Rinconada es Humberto Correia, quien siempre nos colabora mucho y ofrece su apoyo para este medio digital a fin entrevistarlo para conocer los detalles acerca de las condiciones físico atlética de sus ejemplares, que sin duda es la información más valiosa para nuestros lectores hípicos.

La Rinconada: Entrevista en vivo Reunión 36 La Rinconada

Es por esta razón que la mañana de este viernes 19 de septiembre, el trainer estuvo presente en la jornada de ajustes en el óvalo de Coche y aprovechó su disponibilidad para conversar en entrevista sobre sus dos ejemplares presentados para la reunión número 36, a realizarse el día domingo 21 de septiembre.

Ante todo, un saludo entrenador y muchas gracias por la entrevista. Coméntanos, ¿cómo estás y cómo se prepara?

-Si, ante todo un gran saludo para toda la afición hípica, a los hípicos de Venezuela. De verdad que sí un gran saludo. Tenemos la oportunidad de presentar a dos ejemplares importantes este domingo.

Como usted acaba de mencionar tiene dos presentados importantes para la reunión 36. Comienza en la primera carrera con la norteamericana Hayes Bay en una distancia de aliento de 1.800 metros.

-Es una yegua que anda excelente y que cada día lo hace mejor. Es primera vez que corremos con ella en los cuatro codos y sabemos que esta distancia se va a desenvolver mejor. Considero que esta yegua va a estar decidiendo y me gusta para ganar.

Su segundo y último compromiso será en el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (G1), a la altura de la quinta válida para el 5y6 nacional con el ejemplar Astuto conducido por el destacado jinete José Alejandro Rivero.

-Este caballo también anda muy bien. Cada día lo hace mejor y excelente en cancha. En su última actuación lo hizo muy bien y vamos a correrlo para ganar está carrera y me gusta mucho para ganar y no me queda más nada sino desearles a todos los fanáticos hípicos de Venezuela muchísima suerte y muchas bendiciones para todos y felicidad.

Trainer ¿En el día de hoy viernes ambos ejemplares hicieron sus respectivos ajustes?

-No, hicieron sus galopes normales como de costumbre y mañana (sábado) vuelven a galopar normalmente para ir el domingo directo para las carreras.

¿Cómo ha observado usted en lo que va de este año 2025 el desarrollo de las competencias a propósito de comenzar el tercer y último meeting aquí en La Rinconada?

-Debemos recordar que acá en La Rinconada se han hecho muchas carreras muy buenas, por lo que va en crecimiento la caballada. De verdad, estamos bastante entusiasmados y seguimos trabajando para el bienestar del hipismo en Venezuela.

Antes de culminar la entrevista el entrenador envío el siguiente mensaje para toda la afición hípica: “Les invito a toda la fanaticada que venga al hipódromo a ver estos clásicos de esta semana, el Hípica Nacional y el Jockey Club de Venezuela, dos carreras bonitas e interesantes aparte de las carreras que se le anteponen a ellas. De verdad, los invito para que asistan, sellen su 5y6 y apoyen nuestros trabajos que el hipismo es lo nuestro".