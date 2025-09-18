Jesús Quintero presentó más de su nueva colección "Fashion Glam"

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de su tercer aniversario, el diseñador de moda venezolano mostró lo más reciente de su costura en la Gala Final del “Next Top Model Venezuela 2025”

Estilo en una colección única

El diseñador de moda venezolano, Jesús Quintero, presentó en el Show Final del “Next Top Model Venezuela”, una exclusiva línea de creaciones unisex la cual lleva por nombre “Fashion Glam” y fue exhibida en el marco de su tercer aniversario.

Con 40 outfits en el escenario el joven trujillano celebró por todo lo alto su sexto desfile del año; y es que considera qué gracias a presentaciones de esta índole, la industria de la moda en Venezuela puede cobrar más fuerza y admiración.

Calzados, accesorios, pantalones, camisas, chaquetas, sacos, sobretodos, bañadores, y más; son algunas de las prendas que el diseñador mostró durante esta exhibición… “Un trabajo que he venido fortaleciendo bajo el sello y el respaldo de mi firma By Gadiel”, expresó.

Fashion Glam nacional

“Fashion Glam” es una colección inspirada en la cultura europea. “Es un trabajo lleno de glamour elaborado en pieles sintéticas, colores llamativos, y con intervenciones de pedrería y bordados que marcan en el estilo de mi firma desde su inicio… Considero que mi colección es mixta, ya que la mayoría de mis piezas pueden ser usadas por hombres y mujeres ya que las confecciono sin géneros. Lo importante es tener actitud y deseos de lucir diferentes ante un mercado tan competitivo como lo es la industria de la moda” comentó.

Con este show Quintero reafirma la promesa que realizó a principios del 2025 y es que recién iniciado el año comenzó de manera oficial su camino de confección, exposición, y distribución ininterrumpida de creaciones; “… vengo con más ideas y proyectos que resalten la moda nacional.

Colores vibrantes

El objetivo es crecer dentro de esta fascinante industria, y qué mejor manera de hacerlo, que demostrando el talento de toda nuestra gente con exposiciones de este tipo” explicó.

Como complemento a esta presentación, Jesús Quintero mostró a través de sus plataformas digitales sesiones de fotos y videos protagonizados por los ganadores de la competencia “Next Top Model Venezuela 2025”; junto a ellos continuará mostrando más de sus creaciones.