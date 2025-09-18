Boris Izaguirre habla sin miedo del sida y la homosexualidad en los 80 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El periodista venezolano Boris Izaguirre no tiene miedo a mostrarse tal y cómo es, y de hablar de situaciones que para muchos puede ser tabú, como el sida en los años 80. En una reciente entrevista para el pódcast “Lo que tú digas”, de Alex Fidalgo, reveló cómo vio morir a muchos de sus amigos por el virus.

El criollo que vive desde hace años en la madre tierra España, afirmó que por mucho tiempo recibió a sus amigos en su casa verdes de la enfermedad, y a las dos semanas fallecían, dejándole un profundo dolor en su corazón.

Recuerdo de mucho dolor

Aseveró que un día estaba en Estados Unidos, y se encontró un periódico con un titular que decían: “Cáncer gay”, situación que le causó gran incomodidad ya que solo tenía 16 años y debía soportar todos los días el miedo por no poder tener relaciones sexuales como quería.

“Se suponía que era cuando más debía follar, y resulta que no podía. Fue una opinión que muchos compartieron y vivieron. Luego se convirtió en algo más delicado, un amigo gay se metió en una piscina, y toda se vació por el estigma de la enfermedad, asociada al homosexual”, comentó con la voz un poco quebrantada.

También mencionó que un día su madre le dijo que había visitado en su corta edad muchos cementerios, por la muerte de sus amigos.

Ser libre como el viento

En este sentido, Izaguirre fue muy claro en destacar que siempre que puede alza la voz por aquellos gays que les encanta mostrar su personalidad sin miedo, e ir por lo el mundo derrochando pluma.

“Que no se aterroricen ante la pluma nunca, la pluma es una cosa que te da la vida. Que, si te acompaña, hazla tuya. Yo defiendo siempre mi pluma y lo hago desde los 10 años, siempre he sido muy amanerado”, expresó.