Samy Camacho se luce con cuatro victorias el domingo en Monmouth Park

Samy Camacho es noticia nuevamente. El jockey criollo estuvo por lo alto en la jornada del domingo 3 de septiembre en el hipódromo de Monmouth Park. El jockey llega a 132 primeros en el año y de por vida totaliza más de 1.220 triunfos en los óvalos del norte,

Camacho se tomó su primera foto en la segunda carrera con Standard of Proof, pensionado de Chad Brown y luego se fue de cadenita con tres victorias consecutivas en la cuarta, quinta y séptima de la jornada, con los ejemplares Motion to Strike, Colpo d' Oro y Cant' Complain, entrenados por Robert Falcone Jr., Derek Ryan y Darien Rodríguez respectivamente

El sábado, también visitó el paddock de ganadores en par de oportunidades con I'm a Cutie Pie y Fixed Odds. En la estadística de Monmouth, Camacho va en el segundo lugar con 40 victorias detrás del puntero Paco López, que aprovechó la ausencia del criollo por lesión para tomar ventaja en la tabla de jinetes y obtener 75 primeros