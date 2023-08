Juan Carlos de Abreu confía en la generación equina de relevo en La Rinconada

La Gala Hípica de Caracas tiene en su programación dos competencias que mostrarán al gran público que sigue las carreras de caballos, a los próximos pupilos que serán la generación de relevo en el hipódromo La Rinconada.

Carreras de potros y potrancas de dos años y el entrenador Juan Carlos de Abreu nos comenta sobre el entrenamiento de sus cuatro debutantes, tres de ellos de esta camada de dosañeros que sale al ruedo a mostrar sus dotes en la pista.

-Agradeció por la entrevista. Un saludo a la gran afición hípica y en espera de este gran evento en La Rinconada como lo es la Gala Hípica de Caracas.

Tiene tres dosañeros que debutan en la séptima y en la novena competencia, ¿Qué nos puede decir de estos tres presentados?

-Empezamos en las séptima con dos presentados como lo es My Flirting Mate y My Believer Mate, son potras dos añeras. Al igual que la mayoría de los ejemplares que participan aquí, las expectativas son las mismas que tienen cada entrenador y cada propietario, todos esperamos hacer buenas carreras. Son animales de muy buen origen, las potrancas están en buen estado. Y bueno, si no se presentan los inconvenientes del debut y sorteándolo, ya podremos estar decidiendo o ganando esta carrera con el favor de Dios.

En la novena presenta otro dosañero en este caso un potro, My Thinking Mate, ¿Qué nos puede decir de este ejemplar?

-Básicamente My Thinking Mate es un potro de mucha calidad, hermano de ganadores selectivos aquí en la rinconada como el caballo Río Negro y de verdad que es un animal que lo ha hecho todo bien. Esperamos tener una muy buena actuación con él.

Cierra en la sexta válida del 5y6, una carrera que se ve pareja, con el ejemplar My Wrestliing Mate, este es un tresañero que también debuta, cuéntenos acerca de este participante.

-Siempre el debut es un escollo para los caballos. Este animal de verdad que lo ha hecho todo bien. Pareciera ser un animal que ya ha corrido, el “Pocho” Lugo le encanta la monta y con un poquito de suerte podemos estar decidiendo.

¿Cómo ve el panorama con todos estos debutantes?

-El futuro del hipismo venezolano es muy prometedor, es decir, la cantidad de animales dos añeros inscritos nos da una muy buena referencia de que hay material dos añeros buenos, que es la generación de relevo en el hipódromo La Rinconada.

¿La fija, la imperdible para Juan Carlos de Abreu para este domingo?

-No está fácil. Siempre me gusta dar una línea, pero es que de verdad los animales son todos debutantes. Mira, yo recomiendo la afición hípica que no deje ninguno de mis presentados por fuera, porque todos están muy bien.

¿Con cuántos animales cuenta Juan Carlos de Abreu para afrontar el tercer meeting de 2023?

-En este momento 19 ejemplares en la cuadra.

Entrenador, un saludo para la aficiona y la invitación a que vengan este domingo a La Rinconada

-Bueno, la invitación es muy cordial y para que hagan presencia aquí en las instalaciones del hipódromo La Rinconada que está impecable de verdad, vengan a hacer acto de presencia, sellen su 5y6 y apoyen en el hipismo nacional, muchas gracias.