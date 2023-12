Este fue el tratamiento que le colocaron a Rose Sensations para ganar el Clásico Senegal

El 17 de diciembre del 2023, se corrió la edición XVIII del Clásico Senegal (GII) exclusivo para potras de dos años, habían 14 inscritas para la prueba en un recorrido de 1.100 metros, donde la victoria la obtuvo la pensionada de Ramón García Mosquera, Rose Sensations con la conducción el jockey profesional Jaime Lugo, con la cual hizo un tiempo de 66.3.

La dosañera producto del cruce de King Seraf en La de Mercedes por Leroidesanimaux, lograba su primera victoria en dos presentaciones, luego de haber llegado novena en su debut, a 11 cuerpos de Black Diamond, el pasado 5 de noviembre del presente año.

Meridiano conversó en exclusiva con el veterinario Marcos Vale, que hace vida dentro del equipo de trabajo de entrenador Ramón García Mosquera, el cual le ha permitido hacer trabajos con ejemplares como la triplecoronada Lyndacarter y Li Tre Fratelli entre otros, el doctor luego de ver el debut de Rose Sensations le aplicó el siguiente trabajo de recuperación:

“luego del debut en reunión con su entrenador, coincidíamos en que la yegua no se estaba empleando a todo su potencial o todo lo que se esperaba de ella, eso me incomodaba un poco, por mi naturaleza y crianza para mi después de la salud del animal lo más importante es Ganar y más en el medio hípico, no todas las veces se gana es cierto, pero yo procuró agotar todo los recursos que están en mis manos para contribuir a que eso sea posible, así que mientras su entrenador ideaba como adaptar un plan de entrenamiento para ella yo decido comenzar a combinar el Stretching con Acupuntura, para estimular el sistema musculo-esqueletico mediante las cadenas nerviosas que se relacionan con el, lo que se conoce como Meridianos y que beneficiarían el desplazamiento de ambas manos, me enfoque en puntos específicos del tren anterior en la zona del cinturón escapular, en esos puntos seleccionados coloque agujas de acupuntura durante tres semanas a razón de dos sesiones por semana”. Explica el doctor que menciona que anterior al debut, ya tenía un trabajo con la potra de fisioterapia, además de “strething (ejercicios de elongación muscular y articular) que contribuyen a incrementar el rango de zancada de los caballos y a la tonificación muscular.

El doctor también indicó que al ejemplar Vermelho le ha aplicado “Electroacupuntura, que se usa con ajugas de acupuntura, pero conectadas a un equipo de corriente modulada, por los momentos, solo él y a la potra Rose Sensations”.

Sobre los beneficios de este tratamiento para los caballos, el veterinario indicó que sirven desde: Disminuir o bloquear los dolores de sistema muscular, tonificación muscular, preparación y estimulación de la respuesta motora al ejercicio y para el tratamiento de algunas patologías específicas”., finaliza el galeno equino.